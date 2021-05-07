撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-05-07 15:43

5月未正式踏入炎夏，已經開始感到悶熱。天文台預料母親節（9日）當天，本港最高氣達攝氏32度，想和媽媽過個清爽的母親節，是時候出動冷氣機！消委會早前評測15款3/4匹冷窗口氣機，當中有兩款各方面都得到高評分，獲消委會推薦。另外更有10招使用貼士，母親節一於教媽媽開冷氣如何可以慳錢又慳電！

消委會測試15款3/4匹定頻窗口式冷氣機（資料圖片）

未入盛夏，不少人已經開始開冷氣。市面上冷氣機花多眼亂，有窗口式、分體式、變頻式，又有不同匹數選擇，哪個最好？消委會今次測試15款3/4匹定頻窗口式冷氣機，從製冷量、能源效益、寧靜程度、送風量及抽濕表現等方面評測。如果你正要選購冷氣機用於房間或空間較細的地方，3/4匹就最適合使用。

👇👇消委會評比15款3/4匹窗口冷氣機👇👇

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10款冷氣機製冷量低於聲稱

製冷量指冷氣機將室內熱量排到室外的速度，數值愈高表示製冷速度愈快。測試中量得的製冷量由2.01到2.23千瓦，其中有10款冷氣機的聲稱製冷量低於測試量得的製冷量約0.1%-0.2%，尤其是「威士汀White- Westinghouse」WWN07CMA-D3量得的製冷量比聲稱低2%，不過整體差別不太大。

抽濕表現參差

冷氣可用作降低溫度及抽濕，測試中「東芝 Toshiba RAC-H07F」的抽濕功能最好最快，相反送風量較高的「Panasonic」CW-N719JA 、「樂信牌Rasonic」RC- N719J 及「日立Hitachi」RA-08QF 則只有19%至20%的製冷量產生抽濕作用，抽濕較慢。

估算電費差異少 多種因素令電費大增

測試中，15款冷氣機在同樣的環境下使用，假設每年開冷氣180天、每天12小時、每度電$1.2、製冷季節性總負荷同樣為2,000千瓦小時(kWh)，估算出每年的電費。結果得出最貴電費是「菱機 Ryobish」i RB-07MA，約$796，以及最平電費是「威士汀White- Westinghouse」WWN07CMA-D3，約$764，兩者只相差$32。

不過如果實際製冷要求高於上述，電費便會大增。例如環境潮濕、房間面積大、窗口西斜、門口漏風、同時開動抽濕機、室內人數眾多、同時開啟多樣電器、機器老化等，很多因素都會導致需求增加。如果用戶將冷氣機溫度調低過27度，或總開機時間較長，電費便超出估算數字。

夏天日日都要開冷氣，想用得慳錢又慳電？冷氣滴水又應該要點做？👇👇10大冷氣機使用貼士👇👇

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