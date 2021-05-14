撰文： 干物妹 最後更新日期： 2021-05-14 17:58

MIRROR近期人氣高企，除了密密拍廣告和開演唱會，更成為歐洲國家盃大使！NowTV官方就推出了一套25款MIRROR歐國盃造型Sticker，有12位成員同你一齊打氣鏡粉們有無心動？

日前獲得歐洲國家盃獨家播映權的 NowTV宣布MIRROR 將會成為歐國盃大使，更推出港版主題曲《The Beautiful Game》，12子在MV中有多個濕身鏡頭，鏡粉一定大飽眼福！

MIRROR唱歐國盃港版主題曲《The Beautiful Game》。

看MV不夠喉？NowTV於官網中免費開放25款獨家MIRROR Sticker，每個成員都至少有兩款不同造型的貼圖，貼圖可下載到WhatsApp、Signal和Telegram，滿足各位鏡粉的需求！即按下面一鍵打包MIRROR貼圖教學，附連結讓你直接下載！

👇👇【點圖放大】一鍵打包MIRROR貼圖教學👇👇

👇👇【點圖放大】MIRROR 25款NowTV官方Sticker形象搞笑可愛👇👇

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(以下貼圖連結來自NowTV官方網站)

按此下載WhatsApp版MIRROR Sticker

按此下載Signal版MIRROR Sticker

按此下載Telegram版MIRROR Sticker

同場加映：WhatsApp Sticker搬Signal iPhone用家5步轉換 附15款人氣貼圖

近日身邊朋友越來越人轉會Signal，但不少人都會煩惱如何將WhatsApp的Sticker打包走。現時Signal雖然可以讓用戶上傳自製的Sticker，但就需要下載電腦版Signal才能匯入貼圖包，做法不複雜，但有點麻煩。其實用手機下載第三方應用程式，也能將Sticker包轉到Signal，比起官方途徑更方便！

👇👇【點圖放大】iPhone用家唔使用電腦都可以將WhatsApp Sticker搬去Signal👇👇

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瀏覽全文：WhatsApp Sticker搬Signal iPhone用家5步轉換 附15款人氣貼圖

同場加映：Signal 15款人氣Sticker一鍵下載 教你自製Sticker教學3分鐘完成

轉會Signal潮流勢不可擋！連日來相信不少人已經成功從WhatsApp過渡到Signal，不過平日用開的Sticker可能就未有咁順利全部轉去Signal了。其實只需自下載Signal電腦版，花5分鐘就能自製Signal Sticker，非常簡單。下面教大家如何手動製作貼圖，將WhatsApp Sticker全數帶去Signal吧！

👇👇【點圖放大】3分鐘自製Signal Sticker教學👇👇

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入內文下載晒15款Signal Sticker！瀏覽全文：Signal 15款人氣Sticker一鍵下載 教你自製Sticker教學3分鐘完成