撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-05-17 17:20

消委會USB充電器評測｜由於 USB 技術的發展越發成熟，近年的手機、電腦都開始統一使用 USB 介面進行供電，而比原廠單輸出火牛更方便的多輸出副廠火牛／充電器應運而生，同時輸出水平亦越來越大、引發更多安全疑慮，是以消委會最近亦找來市面的 USB 充電器進行測試。

消委會 5 大充電器使用安全貼士、使用不當恐釀火災？

USB 充電器既可充手機、又可以為充新型 Notebook，泛用性之高，屬於近年必買 Gadgets 之一（圖 Magic-Pro）

消委會最近就聯同機電工程署測試了共 12 款市面仍然有售的 USB 充電器，雖然全部都沒有即時危險，但其中有兩款、包括 Infinity T150W 以及 XPower 的 ZX-5U05T 就出現過熱停機的情況，如果用戶使用不當，或有機會釀成慘劇。在消委會報告中，就列出了 5 個 USB 充電器的安全使用貼士，大家可以先參考一下👇👇👇

消委會 12 款 USB 充電器評測

50W~75W 輸出水平型號

消委會是次的測試中，以廠商聲稱的輸出總功率為依據，將 USB 充電器分為兩大類別各六個型號，分別為 50W～75W 輸出的較低輸出水平型號，以及聲稱輸出超過 100W 的高水平輸出型號；其中 50W～75W 輸出的型號款式在體積上普遍較少，主要用於同時為幾部手機進行快速充電，但未必夠力為筆記本型電腦進行全速充電👇👇👇

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高於 100W 輸出水平型號

至於高於 100W 輸出的型號，屬於過去一、兩年 USB 充電市場的新貴，皆因應付足以支援手機以及一部、甚至兩部 Notebook 的充電需要。

在消委會實測的型號當中，有出品聲稱最多可以提供 156W 的電力輸出，可是最終評價卻未如理想，反而香港品牌 Magic-Pro ProMini Qs120、EGO 出品的 HDD15-3- PD 以及牛魔王 Maxpower TX1100S 在高輸出的同時維持安全性及穩定的輸出水平，獲得今次評測報告的三甲位置。

👇👇👇按圖放大看消委會 USB 充電器評測分數結果👇👇👇

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Magic-Pro Gs120 已停產、GaN 新作輸出更強？

消委會測試報告對於消費者而言有一定的參考價值，但科技產品日新月異、測試需時，有時待詳細報告公開之時，報告中的「最新型號」也已經淪為二線。

就以今次的消委會測試中名列榜首的 Magic-Pro Qs120 為例，在今次消委會報告見街之時就已經停產，而取而代之的則是上月推出的 Qs140。

Qs140 不單機身體積比 Qs120 細很多，其總電量輸出水平最高更達到 140W，可以同時為兩部 MacBook 進行充電（蔡浩騰 攝）

而除了 Magic-Pro Qs140 之外，在香港市場上還有好幾款利用 GaN 物料的充電器，以下亦為大家送上幾款消委會的「漏網之魚」👇👇👇

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同場加映：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高

想買新手機，其實也未必需要追著 2021 新作付錢的，消委會早前就一次評比了 60 款香港市面有售的智能手機，其中不乏平價機種，都一樣有相當不錯的使用體驗。



👇👇【點圖放大看】消委會實測30款5G手機詳細報告及評分👇👇

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