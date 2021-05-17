撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-05-17 18:10

今日（5月17日）「i+home愛家名品」智能家電專門店於南昌站V Walk開張，推出全場家電88折的開業優惠，部分更激減至4折！此外，香港蘇寧11週年，都推出了一系列的慶典優惠！不用$200就買到Apple AirTag？《香港01》科技玩物頻道記者整理了i+home及蘇寧的特價貨品資訊，提醒大家20件「抵買」必搶數碼產品！

「i+home愛家名品」南昌站V Walk分店正式開業，開張優惠只限於分店內使用。（林庭渟攝）

i+home愛家名品（門市優惠期直至5月31日）

「i+home愛家名品」V Walk分店正式開業，場內多個自家品牌的智能家電貨品均有88折，開張優惠期由即日起至5月31日為止，並只限於V Walk分店內使用。記者今日去到現場，精選出7款店內的抵買貨品，當中智能低醣飯煲無需$500就買到，相當划算！不過最意想不到買個抽油煙機，竟然可以額外贈送個多功能烹飪煲！

i+home門市7款抵買貨品【點圖放大】

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香港蘇寧（網店優惠期直至5月31日）

香港蘇寧Suning迎接11週年，網店推出「蘇寧11週年慶典」5大特價獎賞優惠，優惠期截至5月31日！大量數碼家電產品特價一共5大特價獎賞，大量數碼家電產品進行每日限時限量搶購優惠，LG 4K電視、Apple AirTag及MACBOOK AIR都有折扣，部分產品更加低至1 折，絕對不容錯過！立即了解5大優惠，到底有哪些不錯的貨品？

蘇寧網店13件抵買貨品【點圖放大】

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同場加映：酷熱天氣｜冷氣機滴水/噴冰/嘈音/發出異味 4大常見問題懶人包

大熱天時當然要開冷氣機，不過大家有無遇過冷氣機滴水、噴冰、嘈音或者出現異味的常見問題呢？《香港01》科技玩物頻道記者為大家分析成因並提出解決方法！

👇👇冷氣機4大難題 解決方案懶人包【點圖放大】👇👇

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同場加映：天氣悶熱｜開冷氣即關窗原來做錯 冷氣師傅教12大保養／使用貼士

炎熱天氣當然要開冷氣消暑，不過一年無開冷氣的他，可能發現一開機就散發出尿臭味！《香港01》科技玩物頻道訪問香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強，講解開機前必做的4件事，以及12個家居清潔及保養冷氣機貼士。原來冷氣機有好多地雷，一旦做錯，隨時觸發火警！

一年無開冷氣，開機時為何不要立即關窗？資深冷氣師傅話你知

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同場加映：消委會14款分體式冷氣機評分／電費／價格／規格／保養費一文看清

消委會14款「1匹半」分體式冷氣機評測、評分、價格、規格、保養費等資訊一文睇清懶人包！最近消委會為14款「1匹半」分體式冷氣機作深入評測，包括市面上多款熱門品牌及款式！

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