撰文：陳錦洪
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天文台公布，截至5 月 19 日前已錄得 7 日「熱夜」（全日最低溫度在 28°C 或以上），破近140年來紀錄，可見今年的炎夏來得相當早，不少人可能未到 5 月就已經要開冷氣才能入睡。消委會曾測試 14 款兩匹窗口式或變頻式冷氣機，比較製冷量﹑能源效率﹑寧靜程度等，結果發現 14 款兩匹冷氣的慳電程度分別頗大，其中兩款的能源效率最高。
👇👇消委會14款兩匹冷氣測試👇👇
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消委會的測試發現，兩款變頻式冷氣機的能源效率較高，較寧靜。定頻式樣本的抽濕表現參差，但都比變頻式效果好。變頻式冷氣機的售價一般較定頻式高，不過比較慳電，而且製冷能源效率高，更適合長期使用的家庭。
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👇👇消委會14款分體式冷氣機評分👇👇
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消委會USB充電器評測｜由於 USB 技術的發展越發成熟，近年的手機、電腦都開始統一使用 USB 介面進行供電，而比原廠單輸出火牛更方便的多輸出副廠火牛／充電器應運而生，同時輸出水平亦越來越大、引發更多安全疑慮，是以消委會最近亦找來市面的 USB 充電器進行測試。
👇👇消委會 12 款 USB 充電器評測👇👇
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