撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-05-20 17:48

友和近日推出多個優惠，如聯乘匯豐信用卡的5月折扣，以及 Acer 產品開倉等。同時，觀塘門市更因準備搬遷開倉清貨，保留官上的優惠外，再配外有禮物或折扣。正打算買 Apple Watch﹑Dyson吸塵機﹑電競螢幕的話，或者這次是難得的入手時機。

👇👇友和 x 匯豐信用卡5月優惠（20/5﹑27/5兩日限時優惠）👇👇

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友和觀塘門市3重賞，同一張訂單只可享用以上其中一項優惠

友和觀塘門市清貨優惠

由於友和觀塘元祖店將會搬遷，所以觀塘門市正舉行清貨優惠，除保留官網上的折扣外，更推出「三重賞」優惠。一）買任何產品加 $1 換購酒精消毒搓手液或環保袋；二）買現貨滿 $500 即減 $50；三）買現貨滿 $2000 送 IRIS OHYAMA HE15 靜音空氣循環風扇。

👇👇友和長沙灣旗艦店 x Acer開倉優惠（21/5～23/5）👇👇

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同場加映：HP Dragonfly G2實試｜內置「追蹤器」防丟筆電 附9部文書機推介

HP Elite Dragonfly G2 實試｜最近採用 Intel 第 11 代 Tiger Lake 處理器的 Notebook 筆電陸續登場，除了新一代 Core 處理器所帶來的效能進步，各廠亦費煞思量為新機加入獨門功能以圖突圍。



HP 旗下的商務向 Elite 系列新作 Dragonfly G2，就是市場上首部內置了「追蹤器」的筆電，再配合一系列商務配套，對於辦公用戶或者有一定的吸引力。

👇👇👇按圖放大看 Dragonfly G2 機身細節👇👇👇

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想睇埋腦埸精選9部輕簿Notebook，即睇：HP Dragonfly G2實試｜內置「追蹤器」防丟筆電 附9部文書機推介