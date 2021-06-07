撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-06-07 09:00

「唉呀！又不小心摔到手機了！」現代人幾乎手機不離身，隨時隨地都想滑手機看朋友社群動態、用手機拍下當前美景，不過也很常在拿出手機的時候，不小心讓手機直接「跳樓」，看到昂貴的維修費用，心裡不斷淌血。

為了給手機超強保護力，現在市面上有許多主打「軍規級」的手機殼，也就是通過美國軍備認證標準「MIL-STD-810G」，將裝上手機殼的手機從1.2公尺處摔落，手機26個接觸點仍完整且能正常運作。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，有哪些網友熱議的軍規級手機殼品牌吧！

▼▼▼網友熱議的軍規級手機殼品牌▼▼▼

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同場加映：iPhone 12｜手機殼由保護功能走向時尚 什麼才是它的真正功能？

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年05月19日至2021年05月18日，共兩年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『軍規級防摔手機殼品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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