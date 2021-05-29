撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-05-29 09:00

網上騙局｜所謂「騙徒手法層出不窮」，近年網上購物風氣盛行，人們對 Facebook、Instagram 等社交平台上進行交易洽商已經習以為常，然而在這些平台上出現的騙案卻有日益嚴重的趨勢，一個不慎就會貨財兩失。《香港01》科技玩物記者就為大家集合了幾個騙徒特徵，好等大家提防提防。

網購詐騙6大危險特徵、交易忌心急／貪便宜

網購詐騙，其實最終也離不開「銀行匯款後失蹤」的套路，只不過隨著時代推移，為了引受害人上釣，騙徒的作案手法也更多元化，中間更會用上很多新科技手段，利用受害者貪方便、貪小便宜的心態進行詐騙。

5 月頭時香港男子組合 MIRROR 舉行演唱會，一票難求，有騙徒就訛稱自己是唱片公司職員、可以代為訂購正價門票，引 Fans 入數訂票，騙取近 10 萬元款項（資料圖片）

以下就為大家歸納出幾個 Facebook、Instagram 等平台常見的騙徒特徵，特徵越吻合，其為騙徒的機會就越大👇👇👇

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同場加映：高仿香港郵政收件短訊騙財 5大特徵分清釣魚陷阱

假香港郵政收件短訊又再肆虐香港。LIHKG（連登）討論區有網民以《「突發」郵局假網呃信用卡資料》出帖，展示有關釣魚短訊內容。該類短訊或電郵會聲稱收件人的包裹因收件地址不正確而需安排再次派遞，或聲稱有包裹正在等待派遞，要求收件人點擊內附的連結至偽冒網站，以確認或提供正確收件地址。以下5大注意位，助你識破偽冒網站防止被騙！即睇：

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同場加映：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高

想買新手機，其實也未必需要追著 2021 新作付錢的，消委會早前就一次評比了 60 款香港市面有售的智能手機，其中不乏平價機種，都一樣有相當不錯的使用體驗。



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