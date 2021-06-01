iPhone 13系列曝有玫瑰粉紅新配色！瀏海、屏幕等詳細配置確定

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-06-01 15:30

據近期報道，蘋果將於今年9月如期發佈iPhone 13系列，今年仍將採用瀏海屏，但即將出現一些重大變化。

近日，有網友在社交平台上曝光iPhone 13系列全新渲染圖，其中一款通體採用粉色而打造的iPhone 13 Pro Max十分吸睛，曝料者稱該配色將會被命名為「Rose Pink」，將於今年年底正式出道，必將受到眾多女性用户的追捧。

除了全新的配色之外，iPhone 13系列最重要的變化之一就是瀏海的還縮小。

根據以前的消息，蘋果在iPhone 13系列上採用了全新的「隱藏式」聽筒方案，將聽筒挪到了屏幕最頂端，為Face ID組件騰出了更多的空間，從而減小了瀏海面積。

此外，有消息稱，蘋果將為iPhone 13系列配備最新的D-ToF技術，可以有效減小3D結構光感測模塊的尺寸，最終獲得小瀏海的全面屏。

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值得一提的是，目前的供應鏈消息已經基本得到證實，蘋果還將會為iPhone 13 Pro系列首次引入高刷屏，且出廠即是巔峯，其將搭載三星生產的LTPO顯示屏，能實現更智能的刷新率調度調節，帶來自適應刷新率功能，可實現1-120Hz之間自動切換。

同時，低至1Hz的刷新率也帶給用户期待已久的iPhone 13 Pro系列息屏顯示功能。1Hz可以讓iPhone 13實現超低功耗屏幕常顯效果，幾乎不影響手機續航。用户還可以放心大膽地使用息屏顯示功能。

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