撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-06-03 07:00

Sony PS5 6月3日（四）官方第8次開賣懶人包！早前PS5中國國行推出，但仍未能遏止瘋狂的炒價。香港官方PlayStation再次展開抽籤購買活動，連同香港Suning、Log-on、Aeon等同步推出抽籤預購活動。記者為大家整理多個PS5登記搶購方法，以及提供直接登記連結，方便大家。

Sony PlayStation 5（PS5）官方第8次開賣，之前次次都難以成功購入。就算早前中國國行PS5推出後，仍未能令炒風收斂。Sony PlayStation HK公布了官方第8次推抽籤預購活動，今次除了Sony及PlayStation外，當然還有不少其他大型連鎖網店！

PS5第8次抽籤又來了（林勇攝）

👇👇即睇6月3日第8輪 抽籤、預購、購買PS5 多個方法👇👇

+ 9 + 9 + 9

6月3日PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）

PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：待更新

Log-On登記抽籤連結：待更新

Aeon登記抽籤連結（PS5光碟版）：待更新

Aeon登記抽籤連結（PS5數碼版）：待更新

香港Suning抽籤連結：https://www.hksuning.com/cuxiao/ps5registration.html（獲得優先購買資格會員將會收到得獎確認 SMS 及 電郵通知購買安排。）

Sony官方抽籤連結：之前1月尾登記過的玩家都會自動進入今次第4次抽籤https://www.sony.com.hk/store/zh/（Sony Store Online「網上預購PlayStation® 5抽籤系統」已於2021年1月30日結束，接收到SMS訂購代碼短訊之顧客即代表已預留名額供顧客訂購PlayStation 5）

Club Shopping 抽籤連結（早前3月31日未能中籤的參加者資料將保留至今次抽籤，應不會再開放登記。之前已登記的玩家，記得留意email有否收到中籤通知）

Fortress抽籤條款（App登記限定）：沿用2月時登記的資料，不會提供登記。https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/ps5-registration-feb（中籤的會員將會收到手機短訊SMS通知、沒有中籤的會員亦會收到電郵通知）

同場加映：PS5 / PlayStation 5 中國行貨（國行）主機及遊戲已經正式開售，遊戲陣容方面，直播雖然播放了《Marvels Spider-Man: Miles Morales》的影片，然而魔鬼在細節，此game仍未審批成功，不會跟機推出。

中國網民點睇？🤣🤣👇👇👇

睇國行有乜Game 👉PS5中國行貨3,899人民幣5.15開售 首發14遊戲 其中一款吸引網民