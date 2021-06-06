撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-06-06 19:29

網上詐騙｜為了打擊電話騙案，早前政府正式立法推行「電話卡實名制」，但所謂「道高一尺、魔高一丈」，騙徒在新法例正式推行之前已經找到新的手法騙財，而且還以＄5000 消費券作為利誘手段。

「$5000消費券」為餌騙取受害人資料、開立銀行戶口

財政司司長陳茂波於早幾個月宣布會為香港市民發放＄5000 消費券，然而到目前仍然未有落實發放細節，訊息紊亂更成為騙徒的可乘之機（資料圖片）

香港警方近日接報，有騙徒冒充銀行職員透過 WhatsApp 發訊息給受害人，表示可以預先登記領取「政府$5000 電子消費券」，並要求以受害人的身分證、住址證明文件與及戶口資料等經 WhatsApp 發送。

有騙徒冒充銀行職員透過 WhatsApp 發訊息給受害人，表示可以預先登記領取「政府$5000 電子消費券」（模擬對話圖片）

騙徒在獲得資料後以上述文件向電訊公司以遺失 SIM 卡為由補領 SIM 卡，再以手機號碼開立網上虛擬銀行戶口，繼而以銀行內的轉數快功能為手機錢包充值，受害人在發現戶口金錢被轉走後懷疑受騙，再報警求助。

慎防受騙、保護好 5 項個人資料

由於今次的行騙手法牽涉到大量個人資料，而這些資料「剛好」可以用於就是政府要求用於 SIM 卡實名認證，形成制度漏洞，未來騙徒有可能利用他人的資料登記新的電話卡以繞過實名制犯案，故各位需要做的，還是務必緊守以下 5 項的個人資料安全👇👇👇👇

同場加映：網購詐騙6大危險特徵、交易忌心急／貪便宜

網購詐騙，其實最終也離不開「銀行匯款後失蹤」的套路，只不過隨著時代推移，為了引受害人上釣，騙徒的作案手法也更多元化，中間更會用上很多新科技手段，利用受害者貪方便、貪小便宜的心態進行詐騙。

5 月頭時香港男子組合 MIRROR 舉行演唱會，一票難求，有騙徒就訛稱自己是唱片公司職員、可以代為訂購正價門票，引 Fans 入數訂票，騙取近 10 萬元款項（資料圖片）

以下就為大家歸納出幾個 Facebook、Instagram 等平台常見的騙徒特徵，特徵越吻合，其為騙徒的機會就越大👇👇👇

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