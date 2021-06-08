撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-06-08 07:06

WWDC2021｜在 Apple 的產品線中，Mac 機系列產品以生產力為主軸，來到 2021 年的 WWDC 之上，MacOS 之系統更新重點亦圍繞著如何令 Mac 更為實用，但與此同時在今代 MacOS Monterey 的身上，也見到不少由 iPhone、iPad 承傳而來的好用功能，更加入了多機協作的新元素，令 Apple 整個生態圈操作更為統一。

MacOS Monterey 8大新功能檢閱

今代 MacOS Monterey 在介面風格上基本上與目前已經推出的 Big Sur 沒有太大分別，主要的更新都是在於功能之上，而其中 8 個更新重點當中，就至少有 6 個是來自於 iPhone、iPad 的新舊功能。

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iOS15、iPadOS、MacOS 9 大類別 近 100 項功能更新

在長近 2 小時的 Keynote 之上，Apple 總共發布了超過 80 項的系統更新要點，其中除了有 iOS、iPadOS、WatchOS 以及 MacOS 四大作業系統相關的更新之外，連 AirPods、智能家居以至 iCloud 等等都有新功能加入，而即使有2 小時的時間，Apple 還保留了大量功能忽略沒有在會上詳細講解，故連計這些功能在內，是次 WWDC 的更新重點隨時突破 100 個或以上。

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同場加映：Amazon無限儲存無壓縮相片 36蚊超平享受

Amazon Photos 原本的收費方案比 Google Drive 更貴，每位會員的免費儲存容量只有 5GB，不過如果訂閱了「高級會員」服務、即 Amazon Prime，除了原本已經包含的免運費等優惠之外，Amazon Photos 內的相片容量就會即時變成免費，而原本的容量則會變成影片專屬。

而值得留意的是，Amazon 在全世界都有不同的分部，而 Amazon Prime 會藉價格亦隨地區而有所不同，碰巧最近我們的日本，Amazon Prime 的訂閱價比美國版本便宜得多，每月只需要 ¥500、換算為港幣即＄36，只不過要以平價啟用服務，就有一定的步驟需要先做

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同場加映：Google Photo 自動備份至電腦/OneDrive

想要脫離 Google 的「魔爪」，但又不知道如何入手？其實很多人都不知道Google 早有名為「Takeout」的工具，可以協助用家簡單將Google Photos內的相片自動備份，定期提供下載連結給用家備份至電腦；或自動上載至其他雲端儲存內（如OneDrive、Dropbox及Box）。下文就教大家如何使用「Takeout」定期自動備份👇👇👇

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