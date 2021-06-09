撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-06-09 15:18

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（豐澤圖片）

6 月 10 日豐澤將會在 Facebook 直播，分享更多父親節禮物的優惠和推介，想睇更多優惠和父親節禮物建議，可以留意直播內容。

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Sony WF-1000XM4！等足兩年，終於等到你啦！索尼新一代ANC主動降噪藍牙耳機，亞洲區6月9日凌晨正式公布；雖然樣子跟spec早在歐洲方面流出，但實物到手仍試到不少優點，駁Andriod有LDAC贏到開巷，就算駁iPhone只有AAC亦足夠跟AirPods Pro一戰！即睇率先試玩簡評。

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