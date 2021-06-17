$5000消費劵｜八達通支付最貼地　方保僑：個個用慣用熟唔需要學

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-06-17 06:00

政府最快於7月開始5000元電子消費劵計劃，四種指定支付方式包括八達通Octopus、 AlipayHK（支付寶）、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong（微信支付），當中以八達通最廣為香港人和商戶使用，香港互動市務商會創會會長和香港資訊科技商會榮譽會長方保僑評論八達通方便易用：「你用開張八達通就得，實體八達通卡又好，手機八達通卡都得。」

普及度高 領取交津時可同時領取消費券

其他電子支付方式都需要市民下載應用程式，使用率始終不及沿用多年的八達通──八達通的滲透率達98%，幾乎每個人不論老少，都有一張八達通。方保僑指出八達通的優勢是市民不需要學習如何使用，一直「搭車，出入屋苑，泊車，個個用慣用熟，到時你拍交通補貼，已經可以順便拎埋消費券。」至於早前有報道指需要個人八達通才可以領取消費券，方保僑表示： 「之前八達通記者會已經講過唔需要個人八達通，不記名八達通卡都得。我覺得對市民嚟講一定係方便。」他又提及八達通的自動調高儲值額功能。

方保僑表示八達通的優勢是大家用慣用熟，市民不需要學習如何使用。

如果你張八達通卡儲值額仍然是1,000元，當領取消費券時更會自動提升至3,000元，大家使用消費券購買較高消費的產品時就更加簡單便利。 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑

無論實體八達通卡或手機八達通卡都可以領取消費券。

至於派發消費券的期數，方則指相信政府會很快公佈細節，包括如何登記，要提供哪些資料，派發期數，以及是否有限期等等。

逾10萬個八達通付款點

然而，八達通為鼓勵市民下載八達通App，推出多項迎新獎賞，因此方保僑建議用慣智能手機的年輕一代、OL等辦公室一族，則可以用手機八達通卡（Apple，Samsung 和華為手機内的八達通）領取消費券，使用時更方便，日常消費紀錄也一目了然，有助建立理財習慣。

除公共交通補貼外，市民亦可以透過交通補貼領取站領取消費券。

八達通發言人指，本港現時有逾10萬個八達通付款點。接受八達通付款的商戶涵蓋不同類別，包括電器及電子產品、傢品、時裝 、運動用品 、護理及化妝用品，甚至珠寶首飾等。消費券計劃公佈後，亦有更多食肆、零售商和網購平台與八達通洽談合作，5月份逾3,000個新商戶申請使用八達通收款，為市民提供更多消費選擇。

最後方保僑亦表示，八達通最近宣佈暫停八達通卡餘額轉帳至八達通銀包，目的是希望杜絕市民領取消費券後經「轉數快」套現。

政府應該想市民領取消費券後用於消費，我認為暫停該功能對八達通的影響不大。 方保僑

按此了解更多八達通優惠