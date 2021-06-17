撰文： 干物妹 最後更新日期： 2021-06-17 17:26

AirTag出產無不久，已經有不少人對這個追蹤神器有疑惑，究竟它會否成為犯罪工具。雖然蘋果多次強調對AirTag的私隱及安全問題高度關注，近日就有網民分享有不屬於他的AirTag藏在車上而她一直都不知道，直到聽到一種響聲才發現，懷疑被人用AirTag跟蹤。

AirTag一出便被譽為「找物神器」，利用藍牙、超寬頻技術，就可以利用iPhone／iPad或Mac來準確追蹤物件。無論是遺失小物，甚至是忘記車泊在哪個車位，用AirTag都可以順利找出來，非常適合「大頭蝦」。不過其攜帶性和方便性，令人不敢懷疑AirTag會否淪為犯罪工具，最後成為跟蹤人的電子產品。

港女懵然不知AirTag偷偷放進私家車被跟蹤。（示意圖《踏血尋梅》劇照）

有網民就在Facebook分享，發現私家車懷疑被不明人士偷放AirTag跟蹤，她卻一直懵然不知，直到有「安全通知」才揭發事件：

👇👇【按圖放大看】港女疑被人用AirTag跟蹤，發現私家車被撬車頭恐怖經過👇👇

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YouTuber「Aaron_The_Ho」在入手 Apple 新產品 AirTag 之後，就進行了一系列測試，除了簡單測試運作距離之外，更利用水淹、鎚敲等方法測試 AirTag 的連線性能及耐用程度。結果想要令AirTag失靈，原來只有一個方法！

👇👇【按圖放大看】6招殘酷性能實測AirTag方法，只有1招導致完全失靈👇👇

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同常加映：AirTag捉姦不成 隨時被人「反追蹤」？Apple官方回應5大隱私問題

AirTag公布後，即引起大量人關注，不少人都討論和研究除找失物外，AirTag 實際可以做到的功能，例如追蹤小孩﹑追蹤寵物，甚至成為跟蹤另一半的「捉姦神器」。Apple 高層近日就接受「Fast Company」訪問，直接回應有關 AirTag 設計和私隱安全問題，原來另一個產品追蹤小孩更佳？

👇👇Apple親自解畫 AirTag5大設計﹑私隱安全問題👇👇

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同常加映：AirTag實測｜簡單設定、找物件？Android用得？10個買前必知Q&A

Apple AirTag開箱實測｜找物神器入手前10個必知Q&A！Apple AirTag早前終於正式公布，一個小小的、只有一個銀仔大的東西，利用藍牙、超寬頻技術，就可以利用iPhone／iPad或Mac來準確追蹤物件。聽起上來好像十分厲害，實際使用又如何？記者立刻開箱實測分享用後感外，以及盤點10個入手前必知Q&A。

👇👇想買AirTag前必看10個Q&A👇👇

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