撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-06-28 09:00

Polaroid Now即影即有相機，聯乘已故Graffiti藝術家Keith Haring，這位1990年離世的普普藝術家，筆下的「火柴人」公仔在30年來都不斷跟無數品牌crossover。近來Polaroid Now 寶麗來即影即有相機就推出了一部超正點的紅白配色Keith Haring主機，連同相應的特別版相紙，影snap shot即時追加Pop Art潮味。

Polaroid Now Keith Haring即影即有相機（鍾世傑 攝）

Polaroid Now x Keith Haring即影即有相機開箱（點圖放大）

+ 7 + 7 + 7

就算沒有購買Keith Haring版Polaroid Now 即影即有相機，這組1盒8張不同相框的Keith Haring版 i-Type 彩色相紙亦不容錯過，有買襯手。記者為了試相忍痛用了一包，sad。

Polaroid x Keith Haring Polaroid Now 即影即有相機 售價$1,599

Polaroid x Keith Haring i-Type 彩色相紙 售價$178

將於 6 月 8 日起全球同日推出。

售賣點：MoMA 香港及Log-On

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Keith Haring絕對是藝術商品化和聯乘的先鋒，現在一起回顧其新舊經典合作。

Uniqlo也曾推出極多K.Haring的圖案UT

UNIQLO一直是Keith Haring聯乘的忠實品牌（UNIQLO）

原文來自一物：【Keith Haring特輯】最多聯乘藝術家？ 一文睇清新舊經典別注版

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曾生活於80年代尾的人，就算不認識這位普普藝術家、LGBTQ 平權鬥士、死於愛滋病的知名同性戀者，也絕對曾接觸過這部相機機身上，線條簡單、動作有趣的「火柴人」塗鴉公仔，當年真的hit到女人街老翻tee都有「火柴人」。

2018年巴黎 Musee d'Art Moderne 的 Keith Haring 展現場（Getty Images）

1958年 Haring 出生賓夕法尼亞州小市鎮庫茨敦（Kutztown），這個對當年美國興起的反戰、反核運動及嬉皮士風潮持保守、頑固態度，Haring 在這裡顯得非常格格不入，終在1978年移居紐約。

Keith Haring於80年代在紐約開設自家藝術商品店Pop Shop（Keith Haring Foundation）

Haring 的作品融合NY貧民區文化：比如graffiti塗鴉、街舞、音樂，他的作品由街頭出道，經典的「火柴人」公仔身姿靈動，充滿神采，是80至90年代非常重要的美國街頭藝術文化（street art）。

（The Keith Haring Foundation）

Haring 成長於保守的白中中產家庭，自立後常與拉丁人、黑人、同性戀者為伍，後來Haring正式出櫃，並宣布感染愛滋病，至去世前都積極透過作品來宣揚安全性行為的訊息。（資料參考自 01藝文：原文連結）

Keith Haring畫下不少愛滋病主題畫作（The Keith Haring Foundation）

2020年蘇富比曾經拍賣過一批140多張K.Haring作品及相關素材，包括他生前拍下的寶麗來相片。以前菲林年代，攝影師需要用寶麗來試構圖燈光，這些試相非常珍寶。

© KEITH HARING FOUNDATION

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