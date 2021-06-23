iPhone 12 mini已停止生產只銷售庫存　來年不會再發布mini版本

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

對於蘋果來説，iPhone 12系列已經取得了不錯的全球銷售成績，但是從四款機型可以看出，有的機型關注度並不高，比如iPhone 12 mini。

最新消息稱，iPhone 12 mini在2021年第二季度提前到了生命的盡頭，這表明蘋果將專注於通過其現有設備庫存進行銷售，而非生產。

按照該消息源説法，雖然生產已經停止，但iPhone 12 mini仍在蘋果網站上銷售，目前沒有任何明顯的發貨延遲。該設備提供六種顏色，包括4月下旬上市的紫色選擇。

相關圖輯：iPhone 12系列女生應該怎樣選？3個理由建議入手iPhone 12 Mini▼▼▼

+5
+5
+5

iPhone 12 mini成為最不受歡迎的機型，也表明緊湊型尺寸手機在美國不受歡迎，這可能是蘋果預計明年不會發布「mini」版本的原因之一。

其實之前有報道稱，今年是蘋果推出mini機型的最後一年，到了iPhone 14後就徹底拋棄這個mini版本了。畢竟性價比不夠高，缺點太明顯，用户不買單是必然的。

相關圖輯：若果12 mini配搭iPad Air 4使用又如何？點擊即睇實際體驗▼▼▼

+16
+16
+16

延伸閱讀：按圖放大看 iPhone 13／12s 新功能 18 大傳聞總匯👇👇👇

+15
+15
+15
iPhone 12 mini傳將停產　細屏機雷聲大雨點小　銷量差全因一關鍵
iPhone 12 mini銷情不如預期　細Mon旗艦手機只是偽需求？
iPad Pro/Air/Mini 2021年4款邊部最啱你？一文看清功能價錢比較
iPad mini 6傳採用全面屏設計棄HOME鍵　8.4吋屏幕畫質與輕巧兼備
iPhone 12 Pro掉到河裡　以為沒救了　MagSafe超強功能輕鬆拯救
iPhone 13系列玫瑰粉紅新配色曝光　瀏海、屏幕等詳細配置確定
iPhone 13機身厚度比12系列增加　鏡頭更凸出　4大功能或將登場

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。