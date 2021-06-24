DJI Mavic Mini特價$1800　20款背囊 閃燈劈至1折 荔枝角開倉直擊

數碼生活
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荔枝角區不單多女生市集，6月25至26號（週五、六）同區的OTG將一連兩天開設 Gadget 數碼產品開倉，主打DJI Mavic Mini航拍機$1800，還有各種重裝備背囊Gear、LED補光燈、相機三腳架，低至1折。

圖為DJI Mavic Mini Combo版／＄2800（再送1年CARE REFRESH MAVIC MINI，價值$279）（鍾世傑 攝）

場內20多款開倉價貨品介紹（點圖放大）

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OTG Mega Sale 日期、時間及地址:

2021年 6月25日(星期五) / 11:00~20:00

2021年 6月26日(星期六) / 10:00~19:00

地址: 香港九龍荔枝角永康街 63 號Global Gateway Tower 8 樓 809 室

(荔枝角站B1 出口)

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