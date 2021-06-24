撰文：鍾世傑
最後更新日期：
荔枝角區不單多女生市集，6月25至26號（週五、六）同區的OTG將一連兩天開設 Gadget 數碼產品開倉，主打DJI Mavic Mini航拍機$1800，還有各種重裝備背囊Gear、LED補光燈、相機三腳架，低至1折。
圖為DJI Mavic Mini Combo版／＄2800（再送1年CARE REFRESH MAVIC MINI，價值$279）（鍾世傑 攝）
場內20多款開倉價貨品介紹（點圖放大）
+27
+27
+27
OTG Mega Sale 日期、時間及地址:
2021年 6月25日(星期五) / 11:00~20:00
2021年 6月26日(星期六) / 10:00~19:00
地址: 香港九龍荔枝角永康街 63 號Global Gateway Tower 8 樓 809 室
(荔枝角站B1 出口)
同場睇：Amazon Prime Day 2021｜70件數碼產品推介👇
Amazon Prime Day 2021 正式展開，由即日至6月23日（14：59），Prime 會員可能在 Amazon 官網上，以激減優惠購買高達10萬件產品。
👇👇美國Amazon 50件產品推介👇👇
+36
+36
+36
原文連結內有日本Amazon抵買推介：Amazon Prime Day 2021｜Apple/Sony/Samsung 70件數碼產品推介
👇👇👇👇睇清本港網購平台適用電子消費券（6.18最後更新 如有其他平台歡迎提供）👇👇👇👇
+7
+7
+7
想睇埋八達通/支付寶/Tap&Go/微信支付開戶教學？即睇：$5000消費券 淘寶／Amazon用得？合資格網購平台一覽｜持續更新