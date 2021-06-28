撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-06-28 16:32

自 iPhone 12 推出後，一直有傳 iPhone 12 和 MagSafe 的磁吸功能或會影響醫療裝置，近日 Apple 官方公布旗下 28 款產品的磁石和電磁場，有機會干擾醫療裝置，如植入式起搏器和除顫器。

iPhone 12 等多款產品有機會影響醫療裝置

在六月頭，美國心臟協會研究報告表示，當 iPhone 12 Pro Max 靠近植入式起搏器和除顫器等心臟裝置時，14 個心臟裝置有 11 個出現干擾。在年初，美國三位醫生亦測試 iPhone 12 靠近植入式除顫器，測試干擾情況，發現有除顫器立即進入「暫停」狀況。這類醫療裝置都是關乎著使用者的生命安危，需避免這類裝置間出現潛在互動的可能。

iPhone 12 系列

安全距離

根據 Apple 的報告，這 28 款產品與醫療裝置需保持安全距離，應相隔超過 6 吋／15 厘米；如使用無線充電，則相隔超過 12 吋／30 厘米。如仍懷疑 Apple 產品會否干擾醫療裝置，建議先暫停使用，並諮詢醫生和醫療裝置製造商了解。

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資料來源：Apple﹑Appleinsider

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