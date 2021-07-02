電子消費劵｜7折買HKTVmall日用品 一招用八達通或額外賺多$5000

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-07-02 06:00

政府「電子消費劵計劃」將於7月4日起接受登記，坊間估計在四間指定電子支付方式中（八達通Octopus、支付寶AlipayHK、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong微信支付），港人用慣用熟的八達通將是最受歡迎方式，令人喜出望外的是，八達通早前公布與多間網購平台合作，以後用八達通都可在HKTVmall、百佳和友和等大型網店購物，用盡$5,000消費劵！

7折入手HKTVmall現金劵

疫情肆虐年半，香港人對網購的需求大幅上升，商品繁多的HKTVmall成為最受歡迎平台之一，最近因應$5,000電子消費劵計劃，HKTVmall公布增設3個電子支付系統，包括八達通卡、AlipayHK及WeChat Pay HK，又限時推出7折買$500購物現金劵優惠，購買食品、日用品甚至電子產品時都抵上加抵，立即看看以下7折現金劵攻略，看看怎樣用消費劵更優惠！

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申請ZA Bank 抽多 $5000

這一年多來大家都習慣網上購物、聚會、聽演唱會，今次不少港人都會選擇八達通來領取$5,000消費劵。由 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 8 月 31 日，市民選用八達通卡領取政府消費券並完成以下步驟，即有機會獲 ZA Bank 加碼消費券，額外抽多 $5,000 現金獎賞！參與條件如下：

1. 成為ZA Bank新用戶，以及在推廣期前未曾持有任何 ZA Bank 的產品

2. 於推廣期內使用開戶邀請碼【OCT5000】成功開立 ZA Bank 賬戶，即獲 $18 現金獎賞

3. 在 ZA Bank 開戶後 30 日內，使用 ZA Card 在任何商戶消費一次即可抽取一次總值 $100至 $5,000 不等的現金獎賞，即是用戶最多可獲得港幣價值$5,018現金賞！

小編提提你，用家必須以八達通領取消費券（ZA Bank 或會要求參加者出示經八達通卡領取政府消費劵的資料），每人最多只有一次抽獎機會，現金獎賞以ZA Coin發放，100 ZA Coin相等於 $1，用戶可將ZA Coin兌換現金，現金將直接存入ZA Bank港幣活期儲蓄戶口中。