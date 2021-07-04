電子消費劵｜3步登記八達通享食玩優惠 附抽多$5000機會攻略

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-07-04 06:28

政府公布的電子消費劵計劃今天開始登記，坊間估計大部分港人會選擇八達通來登記電子支付方式，而登記過程只需要三個步驟，即看以下登記教學，加上隱藏秘技，分分鐘額外賺多港幣$5,000！

最快8月1日領取消費劵

若揀選八達通為$5,000消費劵支付方式，市民可於今日起（7月4日）開始，在政府消費劵計劃網站填妥表格申請，若成功登記將收到電話短訊通知，分別在8月1日、10月1日和12月16日領取消費劵，金額將會直接存入已登記八達通內，「嘟一嘟」就用得，非常方便。

即看用八達通領取消費劵方法

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同場加映八達通消費劵獎賞

隱藏優惠 一招抽多港幣$5000

有甚麼比領取$5000更開心？就是額外再獲$5000！八達通與虛擬銀行ZA Bank合作，由 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 8 月 31 日，市民選用八達通卡領取政府消費券並完成以下步驟，即有機會獲 ZA Bank 加碼消費券，額外抽多 $5,000 現金獎賞！參與條件如下：

1. 成為ZA Bank新用戶，以及在推廣期前未曾持有任何 ZA Bank 的產品

2. 於推廣期內使用開戶邀請碼【OCT5000】成功開立 ZA Bank 賬戶，即獲 $18 現金獎賞

3. 在 ZA Bank 開戶後 30 日內，使用 ZA Card 在任何商戶消費一次即可抽取一次總值 $100至 $5,000 不等的現金獎賞，即是用戶最多可獲得港幣價值$5,018現金賞！

小編提提你，用家必須以八達通領取消費券（ZA Bank 或會要求參加者出示經八達通卡領取政府消費劵的資料），每人最多只有一次抽獎機會，現金獎賞以ZA Coin發放，100 ZA Coin相等於 $1，用戶可將ZA Coin兌換現金，現金將直接存入ZA Bank港幣活期儲蓄戶口中。