PS5 7月6日開賣懶人包　Log-on／PlayStation等8個抽籤法　附連結

撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-07-06 15:20

Sony PS5 7月6日（二）官方開賣懶人包！PS5推出半年，仍然供不應求，機迷們想買一部打機都難。基本上每個月都會推出抽籤購機活動，未入手的機迷們仍可以碰運氣抽籤。今次香港官方PlayStation雖然未公布，但香港Suning、Log-on等就在7月6日推出抽籤預購活動。記者為大家整理多個PS5登記搶購方法，以及提供直接登記連結，方便大家。

7月6日更新：加入Aeon PS5抽籤連結

Sony PlayStation 5（PS5）官方7月再次賣，之前次次都難以成功購入。就算早前中國國行PS5推出後，炒風仍然「瘋狂」，一機難求。Log-on就公布了最新7月份PS5抽籤預購活動，當然還有不少其他大型連鎖網店！

PS5抽籤又來了，未入手的玩家機會又來了。（林勇攝）

👇👇即睇7月6日PS5 抽籤、預購、購買PS5 多個方法👇👇

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7月6日PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）

PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：等待更新

Log-On登記抽籤連結：http://bit.ly/LOPS5-7（中籤者會於 7 月 9 日起收到電郵通知 (內附付款連結)，中籤者請按電郵所述的限期前完成購買程序，逾時即作放棄論。取貨日期為 7月26日 (請根據電郵內的指定地點及時段前來領取) ）

Aeon登記抽籤連結（7月6日下午3時開始登記、PS5光碟版+額外DualSense手掣）：https://bit.ly/3hF9LRX（已登記玩家於7月9日15:00起前往👉此連結檢查中籤與否）

Apita登記抽籤連結（7月6日至14日登記）：https://ps5-r2-apitauny.paperform.co/（參加者必須為 APITA Hong Kong 和 UNY 生活創庫 Hong Kong 的 Facebook 專頁粉絲，違者將被取消資格。中籤者將於7月16日晚上11時59分前另外取得電郵通知購買詳情，而不中籤者並不會獲得電郵通知。）

香港Suning抽籤連結：https://www.hksuning.com/cuxiao/ps5registration.html（獲得優先購買資格會員將會收到得獎確認 SMS 及 電郵通知購買安排。）

Sony官方抽籤連結：之前1月尾登記過的玩家都會自動進入今次抽籤https://www.sony.com.hk/store/zh/（Sony Store Online「網上預購PlayStation® 5抽籤系統」已於2021年1月30日結束，接收到SMS訂購代碼短訊之顧客即代表已預留名額供顧客訂購PlayStation 5）

Club Shopping 抽籤連結（早前3月31日未能中籤的參加者資料將保留至今次抽籤，應不會再開放登記。之前已登記的玩家，記得留意email有否收到中籤通知）

Fortress抽籤條款（App登記限定）：沿用2月時登記的資料，不會提供登記。https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/ps5-registration-feb（中籤的會員將會收到手機短訊SMS通知、沒有中籤的會員亦會收到電郵通知）

同場加映：踏入7月又來到新一季動畫播放時間，今期表面上雖未見有稱為「霸權」的動畫，但不少作品都有相當潛力，值得試試看。

👇即睇7月新番 精選作品（點圖觀看）👇

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睇更多7月新番介紹 👉7月新番｜轉生史萊姆／偵探已經死了／韋駄天們 精選期待作TOP20

Sony 的 PlayStation 5 一直缺貨，據消息指供不應求的情況將會持續至下年，每部 PS5 目前都被炒至＄5000～6000，但網上居然有人以超平價＄2800 放售，有網民見價錢超抵，就決定聯絡交收，最終意外踏上一次「坪州之旅」。

👇👇👇按圖放大看網民與疑似騙徒交易與對話👇👇👇

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以下就為大家歸納出幾個 Facebook、Instagram 等平台常見的騙徒特徵，特徵越吻合，其為騙徒的機會就越大👇👇👇