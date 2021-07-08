撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-07-08 23:35

Huawei HarmonyOS MatePad 平板香港上市｜在 2019 年遭到美國封殺之後，華為由於未能使用 Google 包括 Android 系統在內的服務使用授權，故年前華為就開始了他們的 OS「自主研發」之路。 而在長達一年的發布以及預告之後，首批採用「鴻蒙OS」、亦即「Harmony OS」的機種亦終於在香港上市，其中最皇牌產品就要數 MatePad 系列的兩部力作 Huawei MatePad Pro 以及 MatePad 11。

Huawei MatePad 系列雙響炮、高階質感外型

華為今次在香港推出的兩部 MatePad 新作 MatePad Pro 以及 MatePad 11，為上月頭於內地發布的平板新品，雖然份屬兩部機種，但在規格、甚至外型上其實都相差不大，不仔細分別可能較容易混淆。

MatePad Pro

兩部機中較為高階的有 MatePad Pro，其採用 Qualcomm Snapdragon 870 處理器、10.8 吋的 2K OLED 屏幕，重量為 460g，以較高的流動性偏向實用／商務市場。

MatePad 11

MatePad 11 的屏幕更大，而且沒有前置鏡頭的孔洞，是一部真．全面屏平板(蔡浩騰 攝)

而另一部 MatePad 11 就較重視顯示表現，採用較大的 10.95 吋屏幕、以及支援 120Hz 更新率，內置 Qualcomm Snapdragon 865 處理器以及 7250mAh 大電池。

兩部 MatePad 同樣支援以隨機附送的 M-Pencil 觸控筆進行寫畫，亦支援在平板側進行磁吸充電，對比需要另購 Apple Pencil 的 iPad 而言，似乎是 MatePad 系列的另一賣點？(蔡浩騰 攝)

初嘗 Harmony OS、介面操作似足 iPad？

Huawei Mate Pad Pro 以及 MatePad 11 價格分別為＄5,288 以及＄3,388，將於 7 月底至 8 月初正式開售，在目前的平板市場算是高中價選擇。不過對於香港用戶而言，兩部 MatePad 規格高低、性價比或許還是較次要，較重要的是一個新系統會否難以使用？

不論是 MatePad Pro 還是 MatePad 11，內置的 OS 皆為最新的 Harmony OS 2（蔡浩騰 攝）

《香港01》科技玩物記者就在發布會現場短暫試玩過兩部 MatePad 的 Harmony OS 介面，操作方面基本流暢沒有太大問題；而在設計層面，與其將 Harmony OS 與 Android 系統對比，或者與 Apple 方面的 iPadOS 比較更有意義👇👇👇

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今日宣布在港上市的 MatePad 系列，屬於華為於 6 月時在中國內地公開的新品之一，同場其實還有其他產品如華為 WATCH 3和 MateView GT曲面螢幕等。華為新產品對香港用家可能未及其他品牌吸引，但發布會直播期間，微博的內地用家大量轉載和留言，幾乎一面倒地支持鴻蒙OS。

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