$5000消費券買模型Figure指南　16店收費方式一覽　網店8折買高達

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$5000消費券 | 想8月1日就拎到第1筆消費券，就要在7月17日前完成登記。玩具迷是否有點不知應該選擇用那個平台收取電子消費券？以下精選16家玩具／網店包括日系高達、美系變形金剛、12吋Action Figure、潮流搪膠盲盒樣樣齊，即check你應該選那個平台收取$5000消費券。

拿到頭筆2000蚊都「肥仔」啦，可以馬上購買Action Toys 《大鐵人17號》兄弟（兩隻共約＄1900），還有100蚊吃個好西！

（網上圖片）

16間知名玩具店 可用甚麼平台使用消費券？（點圖放大）

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