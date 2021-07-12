撰文： 策權翊匡 最後更新日期： 2021-07-12 18:11

$5000 電子消費券將快收到第一期錢，如果早數個月前叫大家用消費券買 RTX 30 系列顯示卡，應該不少玩家會覺得不值。但由6月至今，加密貨幣的價格一直下跌，顯示卡炒價也久違的看到回落曙光，甚至用消費券也能剛好買到一張 RTX 3060 GPU。一直等顯示卡炒價回落的玩家，這次應該是不錯的出手時機。

加密貨幣跌價 礦工停搶顯示卡？

（香港01美術製圖）

Bitcoin 和 ETH 由4﹑5月的價格高峰，到7月回落近一倍，加密貨幣挖礦的吸引力也相對減低，連帶炒價一直狂升的顯示卡價格也有回落趨勢。Reddit網民「EtherMining」根據eBay價格，製作2021年GPU價格行勢圖，也明顯看到6月開始，價格明顯回落。

GPU 價格追蹤

（香港01美術製圖）

外媒Tom’s Hardware也一直追蹤eBay的GPU價格，每半個月發布一次各型號GPU的平均價格，單是RTX3090，24/6～8/7這周的平均價格已比對上半個月跌約＄500美元。

👇👇（點圖放大睇）深水埗腦場12張 RTX 30 系列顯示卡報價／推介👇👇

+ 11 + 11 + 11

在顯示卡炒得正旺的時候，腦場幾乎所有的電腦店都不會單獨販售顯示卡，除非玩家整套電腦在那裡買和砌，否則一卡難求。顯示卡炒價回落的同時，腦場電腦店也陸續允許單買顯示卡，不過其實每款顯示卡的存貨仍然不足，部分熱門的顯示卡也要預訂才有，所以玩家想入手的話，記得先向電腦店查詢有沒有現貨，或預訂時間，才不會白走一趟。

資料來源：Reddit﹑Tom'sHardware

👇👇相關圖輯：6大砌機新手常犯錯誤 你有沒有中過招👇👇

+ 6 + 6 + 6

👇👇相關圖輯：砌機達人創作Mario孖寶兄弟主題PC 線路硬件變磚頭金幣水管超靚👇👇

+ 28 + 28 + 28

同場加映：$5000消費券買iPhone攻略 Apple Store收八達通？這平台回贈最高

消費券在 Alipay HK﹑WeChat Pay HK 和 Tap & Go 將分兩期發放，八達通則分三期，不少人都已經想定用來買什麼。根據消費券的使用期限，就算分開兩期發放，其實仍有時間可以一次過用盡$5000，而全部派發的10～12月正是新 iPhone 推出的時期，應該很多人想用消費券換 iPhone。以下將公開消費券買 iPhone 應用那一個支付平台更好，以及分享應去 Apple Store買還是買 Gift Card 更好。

👇👇Apple Store／iPhone經銷商支援的消費券電子支付方法一覽👇👇

+ 6 + 6 + 6

想知消費券哪個平台買 iPhone 最高回贈？即睇：$5000消費券買iPhone攻略 Apple Store收八達通？這平台回贈最高

同場加映：消費券登記｜八達通加入／轉移iPhone送$100 附3大錢包優惠+教學

如果以八達通領取消費券，不妨考慮將實體八達通卡轉移或者加入八達通至電子錢包Apple Pay、Huawei Pay、Samsung Pay，藉此使用消費券就可以獲得高達$100八達通增值額的迎新優惠！

👇👇（iPhone 及 Apple Watch）領取方法+轉移及加入八達通教學+注意事項【點圖放大】👇👇

+ 11 + 11 + 11

想睇埋Samsung Pay﹑Huawei Pay轉移+領取方法？即睇：消費券登記｜八達通加入／轉移iPhone送$100 附3大錢包優惠+教學