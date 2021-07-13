疫苗抽獎｜為鼓勵市民接種疫苗，商界紛紛用銀彈攻勢谷針，其中TCL電子控股、國泰航空、恒基兆業、睿智金融、3香港、新鴻基地產等，推出不同抽獎，其中嘉民集團#goodshot抽獎活動就於今日（7月13日）10時正開始網上登記，頭獎是Tesla Model 3 Long Range電動車，價值超過60萬元！本文就為大家整合科技數碼獎品，例如iPhone 12系列、OTO按摩椅等等，方便大家登記，並附登記連結。

*由於每個疫苗抽獎的參加資格都各有不同，建議有意抽獎者，可以留意自己完成接種2劑新冠疫苗的日子，以及是否已經年滿18歲。



嘉民集團抽獎🎁Tesla電動車

嘉民集團抽獎者的參加資格必須是持有有效香港身份證的香港居民，而且要在2021年8月 31 日或之前在香港接種過兩劑的 COVID-19 疫苗，並於2021年9 月 2日之前年滿 18 歲或以上。有意參加者，就要留意自己完成接種兩劑的日子啦！

【嘉民集團抽獎--Tesla電動車】新冠疫苗接種計劃之疫苗抽獎（《香港01》美術部製圖）

嘉民集團的幸運抽獎提供超過100萬港元的獎品，不只有價值超過60萬港元的Tesla Model 3 Long Range電動車，亦有其他Goodman Hong Kong產品，極之吸引！

【嘉民集團抽獎--Tesla電動車】新冠疫苗接種計劃之疫苗抽獎（《香港01》美術部製圖）

👇👇嘉民集團：按入前往登記連結。

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新鴻基地產🎁 iPhone 12 128GB

新鴻基地產抽獎活動每日送出56份豐富獎品，日日有獎抽！

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TCL電子控股🎁55英寸MINI LED電視

TCL電子控股抽獎活動送出價值港幣百萬元家電獎品及優惠，參加者有機會贏取價值$20,980的TCL最新款55英寸MINI LED電視，或者是32吋智能電視、無線重低音揚聲器、空氣淨化器等等數碼電子產品！

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香港中華廠商聯合會抽獎🎁100萬元簽賬額 🎁OTO 按摩椅

抽獎將分兩輪進行，不過登記方法需要下載App！如果想知抽獎用的App名稱、幾時開始可以登記，大妨點圖放大，了解登記詳情。

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3香港🎁iPhone 12 Pro

3香港「全城有Jabso」抽獎活動送出獎品總值逾港幣1,000 萬元！除了送出33部iPhone 12 Pro 智能手機，就連33GB 額外5G 數據都送出1萬個！不過疫苗抽獎活動詳情暫未公佈，而且參加資格都有點不同，建議有意者先行了解詳情！

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更多疫苗抽獎推介

除了數碼電子產品作為獎品，故然吸引，不過有更多的疫苗抽獎禮品都相當特別而且價值不菲，值得大家快點登記！

香港總商會🎁 Benz C系列房車

香港總商會推出七輪抽獎活動，其抽獎獎品總價值已經加碼至4300萬元，當中更加送出3架價值$504,307的Benz C系列房車！其他獎品都十分吸引，值得大家參與！

👇👇香港總商會：按入前往登記網址連結。

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星夢郵輪🎁一年無限任搭雲頂夢號

星夢郵輪終極大獎是一年無限任搭雲頂夢號，可以住入豪華海景露台房！即使二獎、三獎都可以三日兩夜免費入住！不過名額有限，大家快點登記吧！

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恒基兆業🎁「9999」實金乙両🎁$1,000 商場電子購物禮券

恒基兆業抽獎活動一共有6次抽獎！「9999」實金獎品分別有乙両、60両、30両、10両，然而抽獎日期及名額不同！有興趣抽獎，快點按入了解詳情啦！

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睿智金融🎁150萬元的上海實業環境股票

睿智金融抽獎獎品竟然是上海實業環境控股有限公司(香港股票代號：807) 總值港幣約 150 萬 (共 120 萬手)！不過名額有限，而且每位得獎者將可獲幾多萬股？參加方法竟然用Email登記？

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國泰航空抽獎🎁A321neo客機私人派對

國泰航空大抽獎，送出共二千萬「亞洲萬里通」里數。另外特別大獎的得獎幸運兒，可以在國泰全新的空中巴士A321neo客機上舉辦私人派對！不過國泰航空疫苗抽獎活動詳情暫時尚未公佈，卻值得大家期待一下。

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港鐵抽獎🎁一年內無限次乘搭

雖然港鐵疫苗抽獎活動詳情暫未公佈，不過港鐵抽獎將會送出500張全年車票，總值約一千萬元，車票持有人可一年內無限次乘搭港鐵本地車程！可惜並非所有車程都是免費，到底有哪些路線並不包括在內呢？

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政府最新公布消費券除了可用於日常實體商店的消費外，亦可以用於乘坐交通工具。另外近日各大網購平台都爭相做優惠，吸引消費者使用消費券消費。但消費券並非使用於所有網上購物平台，要留意非本地的網購平台並不適用使用電子消費券。

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現在仍心大心細，不知用那一個電子錢包申請消費券好？其實只要考慮自己消費習慣，以及想消費商店收取的支付方法，就可選擇用那個電子錢包。記者找來13間電器店，整合出各間店鋪接受的支付方法，提供大家參考。

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