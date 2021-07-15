Windows 365雲端電腦微軟官方發布　Mac/iOS/Android等全可使用

此前傳出消息稱，微軟正準備推出一款基於雲的Windows系統服務。昨天晚上，微軟在Inspire 2021主題演講中官宣了這一消息，正式推出Windows 365雲電腦服務。



雲電腦我們見的不少了，不過大家並沒有想到作為Windows這一幾乎壟斷市場的製造者微軟會自己做一個雲電腦服務。不過，隨着5G技術和網路的高度普及，這也算是情理之中。

Windows 365可以運行在現有的任何一款能夠聯網的主流計算平台之上，包括macOS、iOS、Android、Linux等，甚至如果你想套娃，也可以用Windows體驗Windows...畢竟，這一切僅需要一個瀏覽器即可實現。

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Windows 365包含了Windows 10和Windows 11，鑑於Windows 11目前還沒有正式面向消費者推送，因此可以預見的是，Windows 10將會在初期成為Windows 365服務的主流。

根據微軟給出的消息，Windows 365將以訂閲的形式面向公眾，但在初期僅針對企業用户推出，大眾消費者是否能用上以及什麼時候能用上目前微軟官方還未給出明確的訊息。

Windows 365是基於Azure虛擬桌面所建立的，在工作方式上類似於微軟的xCloud（這是Xbox之前內測過的一個遊戲串流服務）。Windows 365計劃於8月2日上線，對於訂閲制的價格方面目前也還未明確。

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或許在未來，隨着網絡建設的高度發達，個人計算設備會逐漸被這樣的雲計算所淘汰，畢竟，高度集中化管理的雲計算服務固然是比個人計算設備更加划算的。

對於企業用户來講，雲電腦一定是一個能夠大幅節省成本的東西，畢竟本地設備的採購費用將會大大下降，每台設備甚至不需要預裝Windows，這就省下了一筆授權費用，只需要每年付費訂閲Windows 365就可以了。

當然，對於Windows 365的實際體驗，我們仍保持懷疑態度，諸如延遲問題、價格問題等等因素，這還有待時間的檢驗。

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