＄5000消費券快到手，應該不少人也打算用消費券作補貼，購買高額產品如電腦﹑手機。MSI 近日推出最新消費券優惠，購買指定型號電競 Notebook，只要預付訂金後，就可享有即減優惠。趁今次把握機會，升級電競裝備，好像也是不錯的使用消費券選擇。



（香港01美術製圖）

由即日起至9月30日，購買「Prestige 15 A11SCX Grey」或「Prestige 15 A11SCX Grey」，只要預付訂金＄2,000或以上，即可享＄500即減優惠，再等收到消費券時合併支付尾數即可。（優惠只限實體商店）

（香港01美術製圖）

如上述兩部指定型號不合心水，可考慮最新登埸的Sword 17 11UD，現購買即送限量周邊Sword卷軸1份，以及武士套裝公仔。（此活動適用於實體及網上商店）

👇👇MSI ＄5000消費券預付購買優惠 兩款指定手提電腦規格👇👇

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同場加映：$5000消費券｜10件CP值高影音產品 Campfire、Sony耳機喇叭抵買



$5000消費券｜每天都要聽Mirror、BTS，煲劇、睇Netflix，政府發放5000元消費券，有無想過可以用來upgrade你的影音器材，買對質素好一點的耳機、藍牙耳機、喇叭、播放器，對耳仔好一點？以下有10件新推出，又或是有超高折扣的個人影音產品。

Campfire Honeydew ／Satsuma 詳細介紹（點圖放大）

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$5000消費券快將到手，應該有不少人想用來補貼買 iPhone，先前分享過用消費券買 iPhone 攻略，用那一個電子支付平台會有更高回贈。今次將分享各間電器店，iPhone 12 的價格比較，其中有兩間 iPhone 12 全系列的價格比 Apple Store 便宜。

👇👇7間電器店iPhone價格比較👇👇

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