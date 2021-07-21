東京奧運2020 終將在 7 月 23 日開幕，延遲了足足一年的東京奧運，雖要閉門作賽，但仍無阻全球觀眾欣賞盛事的熱情。香港政府購入東京奧運播映權，分發給 5 間電視台進行直播，包括ViuTV﹑TVB﹑香港開電視﹑Now TV 和有線電視。觀眾除了打開電視機外，透過不同的電視台應用程式，也能免費觀看奧運賽事，以下將比較 5 間電視台的奧運直播服務和時間。



（香港01美術製圖）

ViuTV 的兩個頻道都會免費直播奧運賽事：

99 台每日 4pm 至 6pm 進行午間直播；6:30pm 至 10pm 亦有直播節目「奧運有得揀」（項目特定）

（香港01美術製圖）

96台

每日 9am 至 6pm 進行早晨和午間奧運賽事直播；6:15pm 至 10pm 進行晚間直播。部分時間99台和96台將使用相同播放訊號，以上為目前東京奧運比賽日，ViuTV 節目時間參考，因應比賽時間和安排，或會有臨時更改，以電視台最終安排為準。

👇👇點擊圖片看 五間電視台東京奧運免費直播服務比較👇👇

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東京奧運2020 將於 23／7 在東京國立競技場舉行，主題是United by Emotion（情同與共），雖內容仍是保密，但一直有傳會加入動漫﹑遊戲元素，而有傳在近日綵排期間，也有一些遊戲和動畫的音樂傳出埸外，估計這些日本流行文化的特色，將於東京奧運開幕禮呈現在觀眾眼前。

👇👇點擊圖片看 東京奧運開幕禮 5間電視台直播時間表👇👇

👇👇相關圖輯：如何免費收睇Now TV、Now E 9條免費直播東奧頻道 以及 首週奧運焦點賽事一覽表👇👇

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