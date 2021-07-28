撐港隊！鄧俊文﹑謝影雪羽毛球混雙4強｜東京奧運播映權分發給 5 間電視台進行直播，包括ViuTV﹑TVB﹑香港開電視﹑Now TV 和有線電視。觀眾除了打開電視機外，透過不同的電視台應用程式，也能免費觀看奧運賽事，以下將比較 5 間電視台的奧運直播服務和時間，以及每日更新焦點奧運賽程和直播連結。



羽毛球混雙 準決賽！港隊加油

今日羽毛球混合雙打的比賽，將有香港隊鄧俊文﹑謝影雪出戰準決賽，有機會為香港爭取東京奧運的第三面獎牌。大家記得為港隊打氣，9:35am 睇直播支持！

直播連結：

Now TV 601﹑602

ViuTV 96 台

有線奧運 601 台

香港開電視

myTV SUPER

👇👇東京奧運 7 月 29 日焦點賽事👇👇

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恭喜何詩蓓在游泳女子200米自由式項目奪得銀牌！（資料圖片）

👇👇相關圖輯：點擊圖片放大看：張家朗IG揭奧運冠軍的11件事👇👇

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（香港01美術製圖）

ViuTV 的兩個頻道都會免費直播奧運賽事：

99 台每日 4pm 至 6pm 進行午間直播；6:30pm 至 10pm 亦有直播節目「奧運有得揀」（項目特定）

（香港01美術製圖）

Viu TV 96台

每日 9am 至 6pm 進行早晨和午間奧運賽事直播；6:15pm 至 10pm 進行晚間直播。部分時間99台和96台將使用相同播放訊號，以上為目前東京奧運比賽日，ViuTV 節目時間參考，因應比賽時間和安排，或會有臨時更改，以電視台最終安排為準。

👇👇點擊圖片看 五間電視台東京奧運免費直播服務比較👇👇

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恭喜張家朗在男子花劍項目奪金！（資料圖片）

👇👇相關圖輯：如何免費收睇Now TV、Now E 9條免費直播東奧頻道 以及 首週奧運焦點賽事一覽表👇👇

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同場加映：東京奧運｜手機日曆一鍵加賽程 簡單提醒設定 附港隊賽程iCal



奧運2020賽程設定手機提醒｜東京奧運會因肺炎疫情關係被迫延期一年，終於在 7 月 23 日、星期五正式開幕。今年度全民可以在五大平台免費欣賞奧運賽事，想要緊貼香港以至全世界代表隊的戰況？用簡單方法就可以為手機日曆加入提醒，那就不怕錯過賽事直播時間啦！

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想睇埋Android 手機用戶訂閱奧運2020港隊賽程使用指南？即睇：東京奧運｜手機日曆一鍵加賽程 簡單提醒設定 附港隊賽程iCal

同場加映：東京奧運顏值決鬥 10位最GFable日本運動員IG 呢位激似新垣結衣



東京奧運終在今日（23日）開幕！奧運會延遲足足一年，不少人都迫不及待看此項盛事。除了擁有技術高超的運動員外，高顏值運動員一向都成為鎂光燈下的焦點。日本作為東主國，也盛產不少美女運動員，盤點10位美得根本像明星的運動員，你又最愛哪位？

👇👇【點圖放大看】１０位超高顏值 身材FIT爆的日本女運動員👇👇

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想睇埋第6至10位超高顏值的日本女運動員？即睇：東京奧運顏值決鬥 10位最GFable日本運動員IG 呢位激似新垣結衣