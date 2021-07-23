東京奧運終在今日（23日）開幕！奧運會延遲足足一年，不少人都迫不及待看此項盛事。除了擁有技術高超的運動員外，高顏值運動員一向都成為鎂光燈下的焦點。日本作為東主國，也盛產不少美女運動員，盤點10位美得根本像明星的運動員，你又最愛哪位？



東京奧運終在7月23日開幕。

除了擁有技術高超的運動員外，高顏值運動員一向都成為鎂光燈下的焦點。精緻的臉蛋、Fit爆的身材，每個女運動似乎都有進娛樂圈的資格！東奧有不少是首次參賽的新生代女將，例如衝浪項目中的女將松田詩野，年僅19歲，卻散發出明星氣質。還有名撐竿跳運動員被譽為是綾瀨遙、北川景子和新垣結衣的混合體，美得不像話下！

【1】松田詩野（shinomatsuda@IG）

2020東奧首次新增衝浪項目，來自神奈川縣茅崎市，年僅19歲的松田詩野是今次比賽的日本代表。別看她年紀輕輕，不久前的她才剛高中畢業，卻已經被譽為日本秘密武器選手，是潛力之星。松田詩野一身陽光氣息，散發出18歲少女獨有的活力，青春少艾的她還留有一份稚氣，笑起上來如太陽般溫暖！

【1】松田詩野（shinomatsuda@IG）

【2】本田真凛（marin_honda@IG）

年僅19歲的她已經是花式溜冰選手，明星氣十足，笑容可掬，早前更被選為日航大使。一雙炯炯有神的眼睛和白雪般的肌膚，令本田真凛這個體壇新星瞬間走紅。不少網民都表示本田真凛將會超越福原愛，成日本最美運動員！

【2】本田真凛（marin_honda@IG）

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