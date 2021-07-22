24節氣中的「大暑」是一年中最熱的日子，天文台今日（22日）就錄得攝氏34度高溫，無論在家或在辦公室都要長開冷氣才不會「焫着」！冷氣遙控器上可以選擇的模式五花八門，不過很多人都不知道應該如何選擇。理大電機工程系教授鄭家偉接受《香港01》科技玩物頻道訪問時指，原來選這種模式可以更涼快之餘，還慳兩成電！



點選冷氣機模式才最慳電又涼爽？（網上圖片）

除濕模式（Dry Mode）較省電？

坊間流傳除濕模式會比一般冷氣模式（Cool Mode）較省電，因為除濕模式可以消除室內潮濕感，令人感覺更涼快。鄭家偉指，香港濕度較高，令體感溫度也高，容易令人覺得又濕又熱不舒服。但如果室內環境濕度低，即使溫度高少許也不會覺得熱。

（消委會圖片）

👇👇【點圖放大看】專家教5招冷氣遙控器秘技👇👇

+ 6

香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強表示，現今科技發達，追求環保及競爭力，冷氣馬達的轉速比以前快2至3倍，雖然用電量變小，不過耐用性相對減低了。因此平日保養清潔相當重要，若不小心使用不當，就會造成傷機，嚴重的話更會釀成火警！對於普通住戶，想簡簡單單，在家中做到家居清潔及保養冷氣機，就要留意以下12個貼士啦！

冷氣機滴水怎解決？分體式／窗口式清潔有咩注意？冷氣師傅教你12個清潔及保養貼士！

+ 19

同場加映：天氣悶熱｜消委會評比15款3/4匹窗口式冷氣機 附分體式冷氣評測



市面上冷氣機花多眼亂，有窗口式、分體式、變頻式，又有不同匹數選擇，哪個最好？消委會今次測試15款3/4匹定頻窗口式冷氣機，從製冷量、能源效益、寧靜程度、送風量及抽濕表現等方面評測。如果你正要選購冷氣機用於房間或空間較細的地方，3/4匹就最適合使用。

👇👇消委會評比15款3/4匹窗口冷氣機👇👇

+ 11

瀏覽全文：天氣悶熱｜消委會評比15款3/4匹窗口式冷氣機 附分體式冷氣評測

同場加映：天氣酷熱｜冷氣機隔塵網正確清潔法 冷氣師傅教一招K.O霉菌臭味



有些人一年只洗一次隔塵網，有些人則是從來沒有洗過，久久未洗過的你，有想過會內裡已經布滿一層層厚厚的灰塵和污垢？長期不洗隔塵網除了會令冷氣無法送風，降低製冷效果外，更會滋生黴菌、發出霉臭味，引起鼻敏感、鼻塞、皮膚敏感等症狀。想涼冷氣涼得舒服又安心，看冷氣機師傅教如何洗冷氣機隔塵網。

👇👇冷氣師傅教洗冷氣機隔塵網【點圖放大看】👇👇

+ 8

瀏覽全文：天氣酷熱｜冷氣機隔塵網正確清潔法 冷氣師傅教一招K.O霉菌臭味