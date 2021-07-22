據macrumors報道，蘋果近日正式發布iOS 14.7、watchOS 7.6和其他幾個系統更新，不過隨後蘋果確認iOS 14.7中的一個bug可能導致用户無法通過解鎖配對的裝有Touch ID的iPhone來解鎖他們的Apple Watch。
蘋果針對該漏洞的臨時解決方法是讓用户在Apple Watch中輸入密碼來解鎖，而不是通過iPhone，蘋果表示該問題將在未來的軟件更新中得到解決。
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據悉，忘記Apple Watch密碼的用户需要重置Apple Watch。企業用户的iPhone如果裝了需要字母數字密碼的MDM配置文件則需要與他們的MDM管理員合作取消密碼要求，然後解除配對、擦除並重新設置他們的Apple Watch。
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