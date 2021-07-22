iOS 14.7更新有離譜bug　iPhone更新後竟無法解鎖Apple Watch

撰文：中關村在線
出版：更新：

據macrumors報道，蘋果近日正式發布iOS 14.7、watchOS 7.6和其他幾個系統更新，不過隨後蘋果確認iOS 14.7中的一個bug可能導致用户無法通過解鎖配對的裝有Touch ID的iPhone來解鎖他們的Apple Watch。

蘋果針對該漏洞的臨時解決方法是讓用户在Apple Watch中輸入密碼來解鎖，而不是通過iPhone，蘋果表示該問題將在未來的軟件更新中得到解決。

相關圖輯：iOS 14.7更新｜iPhone用家9個必升理由！修正死機WiFi、音樂bugs▼▼▼

+5

據悉，忘記Apple Watch密碼的用户需要重置Apple Watch。企業用户的iPhone如果裝了需要字母數字密碼的MDM配置文件則需要與他們的MDM管理員合作取消密碼要求，然後解除配對、擦除並重新設置他們的Apple Watch。

延伸閱讀：iOS15大更新10個必玩新功能！SharePlay、新FaceTime▼▼▼

+17

延伸閱讀：iOS歷代iPhone兼容統計　兩部神機用足7代　邊款最短命？▼▼▼

+17
iOS/iPadOS設備大對決　最強冇懸念　iPhone 12 mini效能竟比它強iPhone 13將支援屏幕常亮模式　Apple Watch早有此功能網民失望iPhone唔包充電器但仲堅持送Apple Logo貼紙？背後超感人原因曝光iPhone 12︱MagSafe外置「尿袋」Apple官方突上架　反向無線充電iPhone 13模型流出　4大相機升級大拆解　Pro Max黑科技不再獨佔iOS 14.6更新︱即睇5大新功能　支援無損音樂　修正效能下降BUG

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

iOS 14
Apple Watch
iOS
iPhone
Apple
手機
中關村在線
發表評論...