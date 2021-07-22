奧運2020賽程設定手機提醒｜東京奧運會因肺炎疫情關係被迫延期一年，終於在 7 月 23 日、星期五正式開幕。今年度全民可以在五大平台免費欣賞奧運賽事，想要緊貼香港以至全世界代表隊的戰況？用簡單方法就可以為手機日曆加入提醒，那就不怕錯過賽事直播時間啦！



一鍵加入手機！《香港01》獨家炮制港隊賽程日曆

雖然奧運官方都有手機 App 在 Android、iOS 平台上架，然而今屆的官方 App 除了查詢賽事時間之外，竟連簡單的提醒功能都欠奉，有見及此，《香港01》科技玩物頻道就參照官方資料，製作了香港運動代表隊的賽程 iCal，同樣可以一鍵訂閱👇👇👇

《香港01》科技玩物製作－奧運2020香港隊賽程iCal連結

此連結的奧運港隊賽程 iCal 檔為 Android 手機、iPhone 都可共用，不過兩邊的安裝模式就有點不同，有不明白之處可以參照以下說明圖輯，在說明內亦會進一步教大家加上更多的個人化設定及提醒👇👇👇

iPhone 手機用戶－訂閱奧運2020港隊賽程使用指南

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Android 手機用戶－訂閱奧運2020港隊賽程使用指南

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除了我們自家製的香港隊賽程之外，外國論壇網站 Reddit 上亦有網友感到官方支援不足，就製作了奧運全賽程的 iCal，當然是全英文，但對運動項目、其他代表隊有追求的各位亦可以自行安裝，方法就與上面的一模一樣。

Reddit 網友製奧運全賽程iCal連結

東京奧運 2020 香港隊賽程一分鐘睇哂

今次東京奧運 2020 香港隊有代表參與多個項目，由 7 月 23 至 8 月 8 日間，游泳、場地單車、羽毛球以至馬術運動員都會為獎牌榮譽而戰，不安裝上列的 iCal，都可以參考以下的簡表👇👇👇

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同場加映：全民造星IV選拔｜火雞姐／阿慈／利君牙 5大女神級YouTuber起底



全民造星IV 參賽者 YouTuber 美女｜ViuTV 選秀真人騷《全民造星IV》今次打正旗號要組成新女團、招募全女班參賽者，早前更已經舉行了第一次面試，而在面試陣容中不乏一眾熟悉面孔，當中有5位更是在 YouTube 界赫赫有名的網絡女神。

👇👇👇按圖放大看：火雞姐及其他4位美女《造星》參賽者資料及靚相👇👇👇

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同場加映：連登票選 YouTube 界女神 10 強逐個介紹

除了 ViuTV 有新節目，連登論壇一向對美女 YouTuber 十分留意，早前就有網民發起多次二選一投票，以選擇正／負評的方式讓連登仔們一人一票投選 YouTube 界的女神，目前已經對決進行到第五彈，即總共有 10 位「佳麗」被包括在今次的競賽當中，她們位位都有一定知名度，以下《香港01》科技玩物記者就為大家來個大起底！

👇👇👇【按圖放大看】連登票選 YouTube 界女神 10 強介紹及美照👇👇👇

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