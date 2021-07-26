AirPods 3將與iPhone 13系列9月同時發布　新設計類似AirPods Pro

據DigiTimes最新報告顯示，AirPods 3有望和iPhone 13一起發布。



AirPods 3將在8月開始量產，相關產品所需的部件已經開始「小批量」發貨，預計將在今年第三和第四季度增加。根據現有資料顯示，AirPods 3將採用全新的設計，類似AirPods Pro。

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值得注意的是蘋果還在開發AirPods Pro 2，有望支持健康追蹤功能，外觀和Beats Studio Buds類似，不過AirPods Pro 2可能要到明年才會發布。

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