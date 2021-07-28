Nothing 耳機 Ear 1 發布｜「Nothing」？「冇嘢」？其實你沒有看錯、記者也沒有寫錯，全因今日有新品發表的廠商名字就大玩英語食字幽默，取名「Nothing」。Nothing 是一間新晉的耳機生產公司，而在長達個多月的預告後，他們終於發表了旗下首款產品－全無線耳機 Nothing ear(1)。



透明機身 Nothing ear(1) 8 大賣點、功能媲美 AirPods Pro

現今真無線耳機的技術已經相當成熟，論平價產品，隨時百多元已有交易，Nothing 作為新耳機公司想要突圍就要製作出功能、設計皆能別樹一幟的產品，而 Ear(1) 在這幾方面的確不輸市面上任何一間廠商。

黑、白、紅與透明的配搭，設計上帶有上世紀太空世代的色彩風格（圖 Nothing）

Nothing ear(1) 首先在已經破天荒地採用了大量透明物料、帶來甚具獨家風格的外觀，與此同時又帶來不少人認定是高階耳機功能的 ANC 主動降噪，再找來專業音響界甚具名氣的 Teenage Engineering 為其進行調音，只能說 Nothing 方面也是用盡一切辦法確保他們的頭炮萬無一失。

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Nothing ear(1) 最強的賣點，可能並非功能，而是「性價比」。上述的功能與設計，在今日的智能產品市場都屬於上佳級數，然而 Nothing ear(1) 的定價卻只是＄99 美金、換算港幣即為＄770 左右，只不過是 Apple AirPods 的四成價格。

而更令人興奮的，是我們在Nothing 發布的同時，已收到消息指 ear(1) 在香港已經有代理確定引入，並最快在 8 月時份於香港上市，而且價錢方面亦會跟隨世界其他市場，預料＄800 左右就可入手。在稍後時間《香港01》科技玩物頻道亦會帶來 Nothing ear(1) 的實機評測，各位有興趣的讀者不妨留意更新。

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政府＄5000 消費券在 7 月 4 日正式開放登記，而首批登記的香港市民在 8 月 1 日就會收到首期＄2000。



雖然政府方面表明消費券是可以累積使用，但第二期＄3000 最快都需要等到 10 月 1 日才收到，如果想在近期入手新手機的話，《香港01》科技玩物記者就精選了市場上現價＄2000 以下、性價比不俗的 10 部智能手機供大家參考一下。

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縱觀近年手機出品，智能手機的平均電量已達到 4000mAh 以上，更不時有 6000mAh 的手機面世，而這批大電機種，絕大部份在處理器選材方面都會以中低階為主，以求在續航力上盡量滿足用戶需求，尤其是大打平價牌的小米更是產量眾多。

小米旗下子品牌 POCO 出品的 POCO M3 可謂這一方面的表表者，6000mAh 電池只需要＄949 起就買得到，算是續航力至上的用戶必考慮的選擇（圖 POCO）

以下繼續為大家帶來其他 9 部近一年大電之餘性價比不俗的機種，而除了小米出品，Samsung 與及其他品牌顯然也對這一板塊的用戶群甚感興趣，甚至有 7000mAh 的大電機種在市場出現👇👇👇

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