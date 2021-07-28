Sony ZV-E10 可換鏡頭影像網誌APS-C拍片相機｜索尼再度針對Vlogger拍片度身訂造相機，新機使用APS-C 片幅的E-Mount系統，並按照ony ZV-1的取向，加設大量為拍片用家而設的便捷、易用功能！定價低至$4,999，畫質、易用、性價比3者兼得。最適合用5000蚊電子消費券買機升級！



Sony ZV-E10 可換鏡 APS-C拍片相機（鍾世傑 攝）

上代Sony ZV-1為prosumer定位的機鏡一體相機，採用1吋CMOS、24-70mm 鏡頭，用法如智能手機般簡單、畫質亦佳，市場反應相當理想。



Sony針對拍片用家重新包裝數碼相機，注入實用新功能，令人重新對相機提起興趣，路線走對了！事隔一年，這部ZV-E10的定位不是要取代ZV-1，而是可以並存、各有所長的同系新機。ZV-E10以A6000系列APS-C換鏡相機（即以前的NEX系統）為籃本，為希望提升影片質素的用家帶來便宜又易用的Upgrade方案。



Sony ZV-E10 可換鏡 APS-C拍片相機（鍾世傑 攝）

各樣機身細節簡介（點圖放大）

+ 3

手機拍片時代，為何要「行返轉頭」用無反相機？

Vlogger想成功，努力做好內容非常是一朝一夕說做就做到的事，相反畫質提升就更簡單得多，由手機升級到相機，相信很多人也考慮過，但無反相機買回來並不會送技術，總是覺得很難用，最終買了還是用回手機。Sony就是看中這問題，將很多拍片功能做到一篤即有，而且定價也不過5千元左右，你不需要是很懂「玩相機」的老屎忽，當它是畫質超靚的傻瓜機就夠，即睇6個輕用又屈機的優點／功能：

Sony ZV-E10 6個拍片用家最有用功能（點圖放大）

+ 3

一按散景效果試相（點圖放大）

ZV-E10有一按散景效果，篤一吓馬上做到前清後朦散景，令有立體感。就算跟機16-50mm F3.5-5.6 Kit鏡光圈不算大，效果仍超乎預期。拍片時更可細緻調校背景由清晰漸變至朦朧的快慢，拍出大師級影片呃like！

最後還有一按散景／產品展示模式試片

▼▼▼攝影新手一定迷惑的五個問題▼▼▼

+ 17

同場加映：消委會測試 7 款可換鏡頭相機套裝，由價格約 $6,680 的入門機，至 $26,000 的高階型號都有所測試。近年在攝影人士間熱門的無反機，消委會測試發現3款規格較高的在拍照上都有出色表現，甚至有1款的拍片表現出眾。



👇👇消委會測試7款可換鏡相機結果 最貴未必最好 平價機款也有出色表現👇👇

+ 8

看全文 👉消委會7款可換鏡相機測試 貴未必最好？Canon／Nikon表現如何？