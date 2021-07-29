東京奧運｜日本睽違50多年再次舉辦奧運，向多國展現科技實力，其中豐田（Toyota）早兩年前為奧運開發不少機械人，然而這些「黑科技」未知有否受疫情影響，最終能大派用場。不過，東奧的男籃小組賽中，的確有個身穿球衣的投籃機械人趁中場休息，表演百發百中三分波，都引起大批網民熱議！到底東奧還有什麼「黑科技」？



東京奧運開幕禮上，1,824 架無人機在空中完美砌出變3D 旋轉地球！（Global News YouTube影片截圖）

【1：無人機變地球】

東京奧運開幕禮上，大家記得這場無人機表演嗎？當時大會將1,824 架無人機昇上半空，砌完球體的東京奧運會標誌，再構成 3D 旋轉地球，打造出前所未有的驚人奇觀！

東京奧運吉祥物未來永遠郎（Toyota官網圖片）

【2：東京奧運吉祥物】

未來永遠郎（Miraitowa）和染井吉（Someity）是負責協助接待旅客吉祥物機械人！兩位機械人表情多多，可愛感爆燈，身上亦有多重關節。兩個機械人動作亦有著連繫，能夠複製動作，同步跳舞！東奧11大「黑科技」之中，你又喜歡哪個發明呢？

東京奧運你不知道的11大「黑科技」【點圖放大】

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東京奧運賽事激烈，有「193劍神」之稱張家朗（Edgar）成功代表香港「刺」下一面金牌，即時人氣爆燈，Instagram急升至28.3萬位追蹤人數！如果細心看劍神的IG，就會發現他私生活的一面如此可愛！

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