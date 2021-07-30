[提早出糧] 提早出糧將成打工仔新熱潮？

今時今日，男團、BL劇集成了一大潮流。不過潮流瞬息萬變，而下一個潮流似乎落在「提早出糧」上。 一直以來，打工一族都只能每月苦苦等待公司發薪。不過，這個情況將會被打破。



每到月尾，打工一族便開始數著日子，希望發薪的日子可以早點來臨。有人話，月尾發薪相當於將份糧借給僱主一個月！近日市場傳出虛擬銀行 ZA Bank 打算推出可以幫助一眾打工一族「提早出糧」的新產品，還打工一族自主出糧日的話語權。

什麽是提早出糧?

其實英美亦有虛擬銀行為客戶提供類似的產品。例如現在已經有約390 萬客戶的英國虛銀 Monzo，可以讓客戶提早最多一日取得薪金，其間並不需要支付任何額外成本。儘管「提早出糧」服務在海外似乎大行其道，不過由於英美與香港的金融體制有所不同，以致一直以來未有本地銀行提供相關的銀行服務。現時香港客戶如想每月提早在發薪日前獲得薪金周轉，無可避免要付高昂的利息成本。

傳聞 ZA Bank 可以在客戶擬定的出糧日預先為客戶出糧，到公司正式出糧後客戶可以回撥糧金至ZA Bank 戶口，期間客戶並不需支付利息亦不需要更改出糧戶口。如果傳聞屬實，ZA Bank 的「提早出糧」服務應該是亞洲首創。不但革新了消費者對金融服務的傳統思維，有機會為本港金融服務帶來一股新熱潮。

錢在自己口袋才是最好的。提早出糧，你可更自主地運用所賺取的薪金。當中包括投資以賺取更豐厚的回報。要知道投資市場瞬息萬變，遲一兩天入市亦可令你錯失良機。即使你沒有投資計劃，預先出糧亦可助你戶口每月有筆備用錢，何樂而不為呢?

對於是次市場傳言，數碼媒體及資訊科技專家方保僑欣賞有虛擬銀行能夠從客戶出發，推陳出新，為客戶提供傳統以外的銀行服務。他指出，「提早出糧」服務助用戶更靈活調配資金，用戶能利用銀行服務以低成本甚至零成本獲得資金調配的時間，為自己創造更大的薪金自主權。他坦言，服務可能會受到部份用戶歡迎，不過能否為銀行提升競爭力則仍要視乎其他如存款等的配套服務。事實上，在後疫情時代下，市民變為更依賴數碼科技。這類能為市民帶來生活便利的創新銀行服務，將會受到用戶歡迎。他提醒市民，雖然用戶在使用「提早出糧」服務後可享有免息期，不過市民亦需留意一旦逾期回撥薪金至戶口可能產生的利息。

方保僑欣賞虛擬銀行打破傳統，為客戶打造創新的銀行服務 (資料圖片)

面對虛擬銀行的創新產品，傳統銀行亦開始部署反擊。方保僑指，隨著虛擬銀行業務發展，部分傳統銀行亦打破舊有思維，加強數碼銀行服務的發展。例如，有傳統銀行亦為用戶提供遙距開戶服務等等。方保僑相信，傳統銀行可以借鏡虛擬銀行的創新思維，積極開拓更多方便生活的銀行服務。他更指出，傳統銀行及虛擬銀行均受金管局監管，虛擬銀行的業務理論上傳統銀行亦可以發展。

在後疫情時代，用戶更為依賴數碼科技便利生活各種需要。如果傳聞屬實，我們拭目以待ZA Bank 的「提早出糧」服務將如何為用戶帶來革新的金融體驗。