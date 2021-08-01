5000蚊消費券平板選購｜iPad Pro 2021、Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G、Huawei MatePad Pro等多款中高端平板電腦近期推出，論價錢及性能大不同，究竟消費券入手後應該選擇哪一款呢？下文立刻為大家分析解說Apple、Samsung及Huawei三大品牌、5台最新平板電腦的規格及賣點評比，好讓大家入手前作參考。



Apple iPad Pro 2021、Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G、Huawei MatePad Pro等多款平板電腦近月推出，由千多元至萬多元不等，無論功能、效能都有著很大的分別。

究竟哪一台才合適自己？專業人士或學生又應該點揀？立刻由規格至各款式的賣點逐一分析。以及帶來早前美國消委會最新的平板電腦評測報告，等大家選購時作詳細的參考。

iPad Pro 2021（左）與Huawei MatePad Pro（右）的操作界面非常相似，由然覺得後者向Apple「致敬」味濃。（鄭子峰 攝）

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