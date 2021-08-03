PS5 8月3日開賣懶人包　Log-on／PlayStation等8個抽籤法　附連結

消費券買PS5｜Sony PS5 8月3日（二）官方開賣懶人包！PS5全球熱銷1000萬台，可是仍然供不應求。每個月都會推出抽籤購機活動，未入手的機迷們仍可以碰運氣抽籤。加上人人都有消費券，更加想抽中新機玩。Aeon、香港Suning、Log-on等就在8月3日推出抽籤預購活動。記者為大家整理多個PS5登記搶購方法，以及提供直接登記連結，方便大家。



Sony PlayStation 5（PS5）官方8月再次賣，就算早前Sony PlayStation公布PS5為最成功、最快達1000萬台的遊戲機，可是仍然一機難求，不少機迷難以入手，炒風仍然「瘋狂」。早前Aeon、Log-on就公布了最新8月份PS5抽籤預購活動，當然還有不少其他大型連鎖網店！

PS5抽籤又來了，未入手的玩家機會又來了。（林勇攝）

👇👇即睇8月3日PS5 抽籤、預購、購買PS5 多個方法👇👇

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8月3日PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）

PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：待更新

Log-On登記抽籤連結：http://bit.ly/LOPS5-7（中籤者會於 8 月 9 日起收到電郵通知 (內附付款連結)，中籤者請按電郵所述的限期前完成購買程序，逾時即作放棄論。取貨日期為 8月25日 (請根據電郵內的指定地點及時段前來領取) ）

Aeon登記抽籤連結（8月3日中午12時開始登記、PS5光碟版+額外DualSense手掣）：https://bit.ly/2VvcOEQ（已登記玩家於8月9日15:00起前往👉此連結檢查中籤與否）

Apita登記抽籤連結：待更新

香港Suning抽籤連結：https://www.hksuning.com/cuxiao/ps5registration.html（獲得優先購買資格會員將會收到得獎確認 SMS 及 電郵通知購買安排。）

Sony官方抽籤連結：之前1月尾登記過的玩家都會自動進入今次抽籤https://www.sony.com.hk/store/zh/（Sony Store Online「網上預購PlayStation® 5抽籤系統」已於2021年1月30日結束，接收到SMS訂購代碼短訊之顧客即代表已預留名額供顧客訂購PlayStation 5）

Club Shopping 抽籤連結（早前3月31日未能中籤的參加者資料將保留至今次抽籤，應不會再開放登記。之前已登記的玩家，記得留意email有否收到中籤通知）

Fortress抽籤條款（App登記限定）：沿用2月時登記的資料，不會提供登記。https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/ps5-registration-feb（中籤的會員將會收到手機短訊SMS通知、沒有中籤的會員亦會收到電郵通知）

同場加映：【香港動漫電玩節2021／ACGHK 2021／動漫節／Cosplay照】現場拍攝大量Cosplayer圖輯，就算大家沒有時間到場，都可以欣賞現場美照。



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同場加映：iPad Pro 2021早前推出，今代雖然外貌不變，但內裡有不少功能大幅加強。不過對於果迷而言，值不值得入手升級？



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睇全文評測👉iPad Pro 2021評測｜實戰2個月點評6個優缺點 3類用家值得入手

同場加映：踏入7月又來到新一季動畫播放時間，今期表面上雖未見有稱為「霸權」的動畫，但不少作品都有相當潛力，值得試試看。



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