政府開始派發電子消費券，不少人都選擇八達通為領取平台。不過萬一遺失已登記消費券的八達通卡，卡內的幾千元消費券餘額會否盡失？若然八達通卡沒有記名又無自動增值服務，又可否報失呢？相信失主想必為此感到徬徨！《香港01》科技玩物頻道記者查詢過八達通公司，整合了4種八達通卡的遺失處理，列出拯救消費券的方法。



不少人都會選擇八達通實體卡作為領取電子消費券的支付平台，如果購物時不慎遺失八達通實體卡，可以怎麼辦？（八達通廣告截圖）

不同八達通卡遺失處理方法各異，有些需要先向八達通公司報失，又有些需要前往消費券網頁更改八達通卡，確實混亂。所以應該要分清楚遺失了的八達通種類，再了解步驟：

【1】個人八達通（八達通卡背後印有名字）；

【2】八達通不記名、附有自動增值服務；

【3】八達通不記名、無自動增值服務；

【4】銀行聯營八達通

個人八達通的卡背，會印有卡主名字。（八達通公司網頁圖片）

【個人八達通】

遺失已登記消費券計劃的個人八達通卡，可以直接向八達通卡有限公司報失，並同時要求補發新卡，相當方便！不過幾時先有新卡？失主需要自行更改八達通卡登記紀錄嗎？

👇👇👇4種八達通卡遺失拯救消費券方法！如何向八達通公司報失？報失要幾錢手續費？【點圖放大】👇👇👇

+ 17

說到底，要怎樣先可以更改八達通卡？如果遺失的八達通卡已成功登記，卻又未領取消費券，又可以怎樣？更改八達通卡有什麼地方需要注意？立即了解消費券更改八達通卡方法及注意事項吧！

👇👇3步更改消費券八達通卡+4大注意！【點圖放大】👇👇

+ 3

有需要的失主可以進入政府消費券計劃網頁，更改八達通卡登記紀錄。（點撃前往網頁）

如果想了解更多遺失八達通處理詳情，建議致電八達通顧客服務熱線2266 2222／29695500，或者電郵至 info@voucher.octopus.com.hk查詢。

同場加映：消費券登記｜八達通加入／轉移iPhone送$100 附3大錢包優惠+教學



如果以八達通領取消費券，不妨考慮將實體八達通卡轉移或者加入八達通至電子錢包Apple Pay、Huawei Pay、Samsung Pay，藉此使用消費券就可以獲得高達$100八達通增值額的迎新優惠！

【iPhone 及 Apple Watch】

不少蘋果迷都有使用電子錢包Apple Pay的習慣，原來只要在iPhone或Apple Watch加入八達通，亦或將實體八達通卡轉移入去，並且使用消費券就可以分別賺取$50及$100增值額！然而推廣期設有時限，而且名額有限，建議大家還是快點登記吧！今次八達通領取方法步驟多多，完成第一步之後，都依然要填寫登記表格！

👇👇（iPhone 及 Apple Watch）領取方法+轉移及加入八達通教學+注意事項【點圖放大】👇👇

+ 12

想知Huawei Pay以及Samsung Pay如何加入手機，領取優惠？即睇全文：消費券登記｜八達通加入／轉移iPhone送$100 附3大錢包優惠+教學

同場加映：消費券首期｜八達通／Tap & Go商戶優惠懶人包 買衫滿$300減$100



現時八達通App擁有超過50間商戶優惠券，總值高達 $10,000！每間商戶優惠券受個別優惠有效期、條款及細則約束，數量有限，送完即止，並於每月1至5日暫停供應下載，但是主頁「更多」>「已儲存優惠」於此段期間仍然可以使用！

👇睇清八達通商戶優惠！👇

+ 38

除了App之外，八達通卡本身都尚有好多消費券獎賞，例如先前的早登記先賺賞，即將可以賺取八達通增值額 $18，不過幾時先開始發放？想了解更多著數？即睇全文：消費券首期｜八達通／Tap & Go商戶優惠懶人包 買衫滿$300減$100

同場加映：消費券首期｜5大電器商夾單攻略 八達通+支付寶 跨平台買iPhone



政府電子消費券計畫將於8月1日（周日）派發第一期2,000元！如果想買價值8000元的洗衣機，其實可以和親人朋友跨平台合併消費券購買。5間電器商豐澤、友和、百老匯、蘇寧及衛訊，已推出合併消費券購買方式，有些甚至分上下兩期付款，下文會一一教你。

👇👇5大電器商拆單／合併單／分期付款方法一覽👇👇

+ 9

想知豐澤、蘇寧及百老匯的分單玩法？即睇全文：消費券首期｜5大電器商夾單攻略 八達通+支付寶 跨平台買iPhone