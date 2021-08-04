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賺八達通增值額 $18

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賺八達通增值額 $18（香港01美術製圖）

＄18領取獎賞限期

首批：2021年8月3日陸續發放，直至9月10日

次批：2021年9月3日陸續發放，直至10月10日(視乎限額供應而定)

＄18領取獎賞限期（香港01美術製圖）

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資料來源：八達通

八達通派$18查閲資格網站（按此進入）

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