Magic Keyboard Touch ID版開放單買！僅支援4款產品iPad Pro冇份

蘋果推出了一款帶有 Touch ID 的妙控鍵盤，這款產品以前只能通過購買新的 24 吋iMac才能獲得，現在可以單獨購買，價格為 1219 元。無數字小鍵盤的版本售價為 1049 元。
需要注意的一個要點是，Apple 表示只有運行 macOS 11.4 或更高版本的Apple 晶片版 Mac 才支持帶有「Touch ID」的妙控鍵盤。
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帶有「Touch ID」的數字和非數字鍵盤形式的妙控鍵盤今天開始與新觸控板一起發貨，並可在 Apple 網站上購買。所有配件均只有銀色可選，其他顏色選項僅適用於 24 吋iMac。
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