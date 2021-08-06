英仙座流星雨2021｜踏入暑假，英仙座流星雨將於8月13日（星期三）劃破香港上空，浪漫登場！大家只要憑肉眼，即可目睹流星劃破夜空的壯觀畫面，誠心許願。不過什麼時間才是流星雨的高峰時期呢？



年度3大流星雨的「英仙座流行雨」終於降臨，不少人都相信向流星說出心願，就有機會實現！（unsplash／Michał Mancewicz）

根據香港太空館，英仙座流星雨是今年最值得欣賞的流星雨之一，又指當晚天頂每小時出現率高達100，香港觀測條件「極佳」，成難得一次的浪漫相遇！想掌握英仙座流星雨最佳的觀賞時間，一定要先了降流星雨產生的原理，就會明白流星雨高峰期的出現。觀星時就可以跟另一半拋書包啦！

英仙座流星雨就是來自彗星109P/斯威夫特－塔特爾！（unsplash/Fernando Rodrigues）

【流星雨的原理】

今次英仙座流星雨就是來自彗星109P/斯威夫特－塔特爾！由於地球運行方向的原故，流星體用高速迎面撞上大氣層，就會旺盛地燃燒。在午夜後所看到的流星，通常都較為光亮，亦比較容易見到。當流星向外散射的發源處（即輻射點）靠近天頂、遠離地平線時，都會比較為容易觀測流星。

👇英仙座流星雨幾點開始？即睇高峰期最佳觀賞時間！👇👇

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由於普遍流星都不太明亮，所以天空視野廣闊及光污染程度低的地點比較合適觀賞。雖然今次可以用肉眼觀望，不過夜晚觀星都有不少注意地方。以下就有3個觀星熱點推介以及觀賞秘技，希望大家順利將流星雨拍攝及細味欣賞！

👇👇👇👇8大觀賞及拍照秘技+3大觀星地點推介👇👇👇👇

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老實說，觀賞英仙座流星雨還是要視乎當時的環境及實際情況。今次香港太空館於8月12日晚上10時至12時期間，在太空館的YouTube頻道進行網上直播，方便大家細心欣賞英仙座流星雨。

同場加映：網民公開超靚太陽細節照 拍攝地點竟是自家後院 僅花3.1萬元



美國Reddit論壇上最近瘋傳一張照片，一個名為thevastreatchs的Redditor把一張太陽的照片發布在太空subreddit上，照片中展示了他們非常詳細處理過的太陽細節，從照片中可以發現是湍流太陽的球狀體，更令人驚訝的是，這張照片不是從高科技天文臺拍攝的，而是從該用戶的後院所拍攝出來的成果。▼▼▼點擊即睇作者太陽和其他星體震撼相片▼▼▼

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同場加映：東京鐵塔變粉紅色 網民用獨特方法拍攝 4大重點認識紅外線攝影



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紅外線攝影點做到？即睇全文，4點關鍵新手一定要識：東京鐵塔變粉紅色 網民用獨特方法拍攝 4大重點認識紅外線攝影

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【神秘標誌／都市傳說／Google Maps】近日有網民發現Google Maps的香港區街道，突然多了許多「M」標誌，引起網民熱議。有網民推測代表商場出入口，有YouTuber實地觀察就估計是閉路電視位置。《香港01》科技玩物記者向Google香港查詢，終於得到官方回覆！

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