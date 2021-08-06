電腦節2021平價貨｜香港電腦通訊節在 8 月 20 日正式開鑼，由主辦方舉行的「激安大購賞」平價貨品自是相當吸引，然而卻並非人人有份（詳見另文）。

不過其他未有抽到認購資格的入場人士亦不需要太失望，事關今年電腦節的參展商多達 200 個，當中有不少都把握機會在電腦節展會上推出購物優惠，《香港01》科技玩物記者就為大家整理了當中約 80 件減價貨品，並分門別類給各位率先「預習」一番！



👉👉👉如果對電腦節「激安大購賞」環節有興趣，可以按此跳轉到相關文章（登記日期為 8 月 5 日～12 日）👈👈👈

80 件電腦節2021 精選減價產品、最平＄1 都有嘢買得走？

一如過往多年，香港電腦通訊節又是另一個讓廠商「散貨」的場合，適逢今年市民還剛收到＄2000 第一期消費券，消費意慾更為高漲。

雖然有部份參展商表示尚有更多優惠暫時未能公開，但據我們目前所得資料，已有過百件貨品預計在展上減價發售，除了一般的電腦設備，還有路由器、耳機以至充電器及流動電池等等減價，以下我們就為各位分好幾大類別，而且已經有齊優惠產品的發售攤位位置，各位可以即 Click 入心水類別「尋寶」（以下資料僅供參考，一切產品型號及優惠價格以參展商現場展示為準）👇👇👇

電腦（平板電腦／筆記簿型電腦 Notebook／All-in-One 電腦）

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電腦周邊設備（鍵盤／滑鼠／屏幕／轉接器）

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電競椅

耳機

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路由器

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充電相關（充電器／流動電池／插座）

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同場加映：電腦節2021「激安大購賞」28件減價貨品清單



除了參展商自己的優惠，《香港電腦通訊節 2021》主辦方香港電腦商會今年就繼續增設「激安大購賞」環節，以津貼形式為入場人士帶來更平價的限量貨物👇👇👇

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👉👉👉今年的激安大購賞就不再以「先到先得」的形式進行，而是改用 App 登記、再抽籤的方式分發優先入場及購買平價貨的資格，詳情可以按此繼續閱讀。👈👈👈

同場加映：消費券首期一出即買 三星/小米 10部$2000內高質平價手機



適逢香港政府派發消費券的第一期 ＄2000，《香港01》科技玩物記者就另外精選了市場上現價＄2000 以下、性價比不俗的 10 部智能手機供大家參考一下。

👇👇👇按圖放大睇 10 部＄2000 以下平價手機資料及規格👇👇👇

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同場加映：長氣先決！10 部大電量手機推介



縱觀近年手機出品，智能手機的平均電量已達到 4000mAh 以上，更不時有 6000mAh 的手機面世，而這批大電機種，絕大部份在處理器選材方面都會以中低階為主，以求在續航力上盡量滿足用戶需求，尤其是大打平價牌的小米更是產量眾多。

以下繼續為大家帶來其他 9 部近一年大電之餘性價比不俗的機種，而除了小米出品，Samsung 與及其他品牌顯然也對這一板塊的用戶群甚感興趣，甚至有 7000mAh 的大電機種在市場出現👇👇👇

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