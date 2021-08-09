小米平板5發布前預覽｜小米雖然奉行機海策略，但原來其中一條產品線已有幾年沒有更新，就是平板電腦「小米平板」系列。長達 3年的真空期之後，傳聞已久的小米平板 5 亦終將問世！不過，設計上似乎與 iPad Pro「撞樣」？



小米平板 5 發布前預覽：6 大規格賣點率先睇

在 8 月 10 日晚，小米就會舉行新一輪的新品發布會，除了最重頭的新「概念機」小米 MIX 4 之外，小米官方在較早前亦預告新的小米平板 5 將會在同一場合粉墨登場。

目前流出的小米平板 5 外觀，如果不是大大個「XIAOMI」名字以及酷似 Mi11 的鏡頭模組設計，似乎真的與 iPad Pro 有幾分相似。（圖 微博）

上一部小米平板 4 發表已經要回溯到 2018 年的時候，而闊別 3 年，小米今次帶來的小米平板 5 似乎在定位上不再走超平價路線，而是採用高格調的設計及高階規格、企圖衝擊 Apple iPad Pro 目前無人能敵的高階平板市場。而雖然未有正式發表，但網上已經有多個來源爆料，提前「劇透」小米平板 5 的部份規格以及多個賣點。

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據目前資料所得，小米平板 5 除了規格更強，在市場銷售策略上亦有別於過往只作中國市場販售，而是有望推出國際版，當然也包括香港市場在內；另一方面，雖然小米平板 5 的配置並不低，但以小米的取態，其售價亦應該相當「實惠」，至於是否足以撼動 iPad Pro 的皇者地位？就有待 8 月10 日晚上的公布作進一步確定。

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