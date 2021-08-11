新MacBook Air將有多色機殼選擇　採用京東方Mini LED 2022年推出

天風證券蘋果分析師郭明錤更新報告指出，Apple將在約2022年中期推出全新設計MacBook Air，此新機型主要賣點之一為採用Mini LED顯示屏，而京東方將是MacBook Air的Mini LED顯示屏新供貨商。



據悉，這是京東方首次取得Apple高單價高端訂單，對京東方的Mini LED顯示屏設計與生產能力將有顯著貢獻並有利於取得非Apple訂單。

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同時郭明錤預測，Apple將在2022年中期推出全新設計並配備Mini LED顯示屏的MacBook Air。而Mini LED MacBook Air將提供數種機殼顏色選項，外觀設計與今年下半年將推出的新款MacBook Pro相似。

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