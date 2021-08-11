Galaxy Z Fold3／Flip3 摺機實試｜Samsung 剛在最新一個 Unpacked 發布會上帶來了Galaxy Z 摺機系列的全新一代 － Z Fold3 以及 Z Flip3，兩部機種在保留其主要設計元素的同時更加耐用。

在發布前不久，《香港01》科技玩物記者就率先試玩了今次 Samsung 發布會的幾部新機，以下就為大家送上速試後感。



如欲先了解一下 Samsung 幾部新品的發布賣點、詳細內容，可以先按此跳轉至 Samsung Unpacked 發布會的詳細報導：ZFold3、Flip3摺機雙響 Samsung發布會4大新品功能、售價懶人包

今代 Galaxy Z Fold3 及 Flip3 的機身物料及設計亦加強耐用度，除了採用比上代強 10％ 的鋁金屬物料，更首次加入抗水能力，認證等級為 IPX8、即可以在 1.5 米水深沉浸 30 分鐘。（龔嘉盛 攝）

Galaxy Z Fold3 加入 S Pen 玩法更多

首先要講的是 Samsung 摺機的原點、Galaxy Fold 系譜的新成員 Galaxy Z Fold3，其繼續採用雙屏內摺式設計，裡面的主屏幕展開為 7.6”、外面的副屏則繼續是 6.2”。

（林勇 攝）

雖然兩個屏幕的材質都換成更高更新率的 120Hz Dynamic AMOLED 2X，以及機身厚度有輕微減少，但如果講整體設計的變動，Z Fold3 變化的幅度甚少；但在設計定型的基礎上，可以看出 Samsung 將心思放在 Galaxy Z Fold3 的機身耐用度身上，一上手便可以體會得到。

👇👇👇按圖放大看更多 Galaxy Z Fold3 實機相片及試玩後感👇👇👇

+ 15

按此看更多 Galaxy Fold3 實機圖：Samsung GALAXY Fold3 5G 上手玩｜進階大摺屏手機實機試玩圖輯

Samsung Unpacked 發布會詳細報導：ZFold3、Flip3摺機雙響 Samsung發布會4大新品功能、售價懶人包

Samsung Galaxy Flip3 形象更年輕、更流動

Galaxy Z Fold3 在加入 S Pen 支援之後，其定位更傾向於 Note 系列的實用／商務定位，但如果是面向大眾的摺機產品，新推出的 Galaxy Z Flip3 或會是更多人的摺機入手選擇。

Z Flip3 繼續採用上下對摺式的設計，展開後有 6.7 吋大屏幕可用（林勇 攝）

除了因為其價錢更平價（目前美國定價約為港幣＄7800）之外，Galaxy Z Flip3 亦將配色、設計年輕化，配合鏡盒型的設計，進一步運用摺機特性將「大屏幕」與「流動性」整合，如果閣下只是想買一部可以摺起的手機作日常使用，Z Flip3 的吸引力絕不下於 Z Fold3。

👇👇👇按圖放大看更多 Galaxy Z Flip3 實機相片及試玩後感👇👇👇

+ 1

按此看更多 Galaxy Flip3 實機圖：Samsung GALAXY Z Flip3 5G上手玩｜入門平玩摺機 實機試玩圖輯

Samsung Unpacked 發布會詳細報導：ZFold3、Flip3摺機雙響 Samsung發布會4大新品功能、售價懶人包

同場加映：消費券首期一出即買 三星/小米 10部$2000內高質平價手機



適逢香港政府派發消費券的第一期 ＄2000，《香港01》科技玩物記者就另外精選了市場上現價＄2000 以下、性價比不俗的 10 部智能手機供大家參考一下。

👇👇👇按圖放大睇 10 部＄2000 以下平價手機資料及規格👇👇👇

+ 6

按此繼續閱讀：消費券手機｜首期一出即買 三星/小米 10部$2000內高質平價手機

同場加映：長氣先決！10 部大電量手機推介



縱觀近年手機出品，智能手機的平均電量已達到 4000mAh 以上，更不時有 6000mAh 的手機面世，而這批大電機種，絕大部份在處理器選材方面都會以中低階為主，以求在續航力上盡量滿足用戶需求，尤其是大打平價牌的小米更是產量眾多。

以下繼續為大家帶來其他 9 部近一年大電之餘性價比不俗的機種，而除了小米出品，Samsung 與及其他品牌顯然也對這一板塊的用戶群甚感興趣，甚至有 7000mAh 的大電機種在市場出現👇👇👇

+ 6

按此繼續閱讀：大電量手機｜投票指40％用戶願為電量放棄效能 10部長氣手機推介