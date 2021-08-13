Disney+ 香港推出｜千呼萬喚，迪士尼旗下的串流平台 Disney+ 終於在香港推出！

迪士尼官方在稍早前宣布，將會在 2021 年 11 月於香港、台灣、韓國三個市場帶來 Disney+ 服務，消息一出立時引起香港影視迷圈子熱議，更有不少人指會從 Netflix／Now 轉投 Disney+，但究竟 Disney+ 有何吸引？



MARVEL、Pixar 放題！Disney+ 內容 7 大吸引點

迪士尼在數年前決定推出串流平台時，已經積極將散落在不同平台的作品進行版權整合，以求在此平台上播放的內容「只此一家」。

而如今收購、整合計劃都已經大致完成，在 Disney+ 上架的絕大部份內容各位都不能在其他平台如 Netflix／Amazon Prime Video 上找到，而且這些內容本身就有一定的觀看性，一個月費就可以不斷觀賞／重溫，無疑令 Disney+ 的吸引力大增。

例如近年熱爆的 MARVEL 超級英雄電影已絕大部份上架（只差版權仍握在 Sony 手中的 Spider-Man），就是令不少 MARVEL 迷「被迫」訂閱 Disney+ 的理由（圖 MARVEL）

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Disney+ 月費價平過 Netflix？

目前迪士尼方面暫未有公布 Disney+ 登陸香港時的售價，但從已推出市場的月費價錢，大概可以估算到 Disney+ 的香港收費水平。

綜觀各市場的 Disney+ 月費定價，平均點大約落在 ＄50～＄60 港元之間，例如美國訂閱價為＄6.99 美元、日本訂閱價則為¥700日元，預計 11 月時 Disney+ 來到香港的取價亦大概相若。

目前 Netflix 的香港月費起步價為＄63，如果屆時香港 Disney+ 之月費真可落在＄60 以下水平，在價錢上將有更大吸引力。

價錢可能更貴的 Netflix，其獨家內容又能否留住客人？（圖 Netflix）

同場加映：香港 6 大串流音樂 App 價格、功能比併



串流娛樂已經成為市場主流，除了影片串流之外，音樂串流亦是另一個戰場；在 2021 年的香港市場，主流的串流音樂平台共有 6 個，分別為 Apple Music、Spotify、YouTube Music、JOOX、Moov 以及 KKBOX，幾個平台在曲庫、月費價格、以及所提供的功能、音質都有著顯著的分別，以下就為大家比較一下各平台的月費價格。

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同場加映：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高

想買新手機，其實也未必需要追著 2021 新作付錢的，消委會早前就一次評比了 60 款香港市面有售的智能手機，其中不乏平價機種，都一樣有相當不錯的使用體驗。



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